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بالفيديو.. استشاري يوجه رسالة إلى المتخوفين من أخذ لقاح كورونا

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. استشاري يوجه رسالة إلى المتخوفين من أخذ لقاح كورونا

عادل الحربي (صدى):
أكد استشاري عناية حرجة وأمراض معدية الدكتور عوض العمري، إن الكثير يتداولون الإشاعات حول وجود مؤامرة في لقاح الفيروس، ضاربا أمثلة تاريخية حول أوبئة اجتاحت العالم سابقا، أبرزها، أمراض الجدري والحصبة وشلل الأطفال.

وأضاف أن مرض الجدري قضى على نحو 300 إلى 500 مليون شخص في القرن العشرين، متسائلا: أين الجدري الآن؟، مبينا أنه اختفى منذ 30 عاما بسبب اكتشاف اللقاح، مشيرا إلى أن شلل الأطفال الذي أصاب مئات الملايين حول العالم اختفى بسبب اللقاح الذي تم اكتشافه في الستينيات.

وأشار العمري إلى أن مرض الحصبة اختفى من الولايات المتحدة عام 2000، ثم ظهرت جماعات مناهضة للقاح ما تسبب بعودة المرض في الأعوام الأخيرة، معتبرا أن اللقاحات بمجملها آمنة، مضيفا أنه شخصيا سيكون في مقدمة من يأخذ اللقاح.

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أحدث التعليقات

القرشي
النصر اكثر فريق استعد للدوري هذا الموسم وبقوة وكان من المرشحين للحصول على الدوري ولكن ايش إللي حصل للفريق وللجهاز الفني والإداري ... الله أعلم أكثر المتشائمين لم يكن يخطر في باله بأن هذا سيحدث للعالمي ... كوره مالها امان .
سعد بُلع
هذه عادات طقاع كلهم طقعين !! كانوا فقراء لا يملكون أموال !! وفجأة أصبحوا يملكون أموال !!
ناقد رياضي
نادي النصر تورط بالمريض النفسي / سعود الصرامي !! لزقة جونسون !! إعلام النصر المرضى ورئيسه الحالي / صفوان السويكت وراء تدهور الفريق .. فريق متهالك وزادوا في تدهوره وجعلوا منه عالمي بالتزييف !! وهذا أحد اسباب التي آلت اليه الأمور ..
زاير
تسمي حاوية شحن مبرده لحفظ الاسماك واللحوم علي السفن لا يمكن شحنها بالطائرات .
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
لذيذه

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