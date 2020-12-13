الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. الغذاء والدواء تحدد الفئة العمرية التي ستحصل على لقاح كورونا وأماكن توفيره

Time منذ 4 دقائق
Views 1189
بالفيديو.. الغذاء والدواء تحدد الفئة العمرية التي ستحصل على لقاح كورونا وأماكن توفيره

الرياض (صدى):
أكدت هيئة الغذاء والدواء أن لقاح كورونا فايزر سيقدم للأشخاص من سن 16 عام فما فوق.

وقالت الهيئة أن لقاح كورونا سيتوفر في المرحلة الأولى في الجهات الحكومية فقط، مبينة أنها ستنظر موضوع إتاحته للجهات الخاصة في الفترات القادمة

وأضافت الغذاء والدواء أنها أجرت العديد من المبادرات للتخفيف من آثار الجائحة، مشيرةً إلى أنها شكَّلت فريقًا علميًّا منذ اليوم الأول لجائحة كورونا من أجل معرفة اللقاح والأدوية.

ولفتت إلى أن هناك برامج مراقبة لما بعد استخدام لقاح فايزر الذي جاء تسجيله بعد دراسة مكثفة، مؤكدةً أنها ستتابع اللقاح بعد استخدامه في مرحلته النشطة التي تهدف إلى ضمان سلامته والكشف المبكر عن أي أعراض جانبية قد تحدث

Time واتساب

أحدث التعليقات

بدر الروقي
الله قلبك على النصر نسينا انت وابو مكياج واستهتاركم بدوري الامير محمد بن سلمان عشان النصر حصل عليه وصار دوري ام احمد
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه

أخر الأخبار

بالفيديو.. الغذاء والدواء تحدد الفئة العمرية التي ستحصل على لقاح كورونا وأماكن توفيره
بالفيديو.. الغذاء والدواء تحدد الفئة العمرية التي ستحصل على لقاح كورونا وأماكن توفيره
Time منذ 4 دقائق Views 1189
القبض على لاعب أياكس أمستردام لطعنه أحد أقربائه
القبض على لاعب أياكس أمستردام لطعنه أحد أقربائه
Time منذ 12 دقيقة Views 1236
التحالف: استمرار تنفيذ الشق العسكري باتفاق الرياض لليوم الرابع
التحالف: استمرار تنفيذ الشق العسكري باتفاق الرياض لليوم الرابع
Time منذ 19 دقيقة Views 1311
كسوف كلي للشمس على هذه الدول غداً
كسوف كلي للشمس على هذه الدول غداً
Time منذ 32 دقيقة Views 1943
حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة
Time منذ 34 دقيقة Views 1408
السوق المالية توضح آلية النظر في الدعوى الجماعية
السوق المالية توضح آلية النظر في الدعوى الجماعية
Time منذ 43 دقيقة Views 1382
وظيفة شاغرة في شركة مصفاة أرامكو بينبع 
وظيفة شاغرة في شركة مصفاة أرامكو بينبع 
Time منذ 51 دقيقة Views 1498
المدرب عصبي بزيادة
المدرب عصبي بزيادة
Time منذ ساعة Views 353
مريض داخل سيارة اسعاف يتعرض لحادثة مروعة
مريض داخل سيارة اسعاف يتعرض لحادثة مروعة
Time منذ ساعة Views 377
نهاية اللقافة
نهاية اللقافة
Time منذ ساعة Views 324