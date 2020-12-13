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إنتر ميلان يعمق جراح كالياري بثلاثية في الدوري الإيطالي 

Time منذ ساعة
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إنتر ميلان يعمق جراح كالياري بثلاثية في الدوري الإيطالي 

وكالات (صدى):
عمق فريق إنتر ميلان جراح  كاليارى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت على ملعب " سردينيا آرينا " ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة الدورى الإيطالى.

وسجل هدف التقدم لصالح فريق كاليارى ريكاردو سوتيل بالدقيقة 42 من أحداث الشوط الأول، وفى الشوط الثانى، انتفض الإنتر وسجل 3 أهداف متتالية، عن طريق نيكولو باريلا فى الدقيقة 77، ودانيلو دى أمبروزو الذتى شارك بديلا لأشرف حكيمى المصاب فى الدقيقة 84، وأخيرا النجم البلجيكى روميلو لوكاكو فى الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة، يحتل الإنتر المركز الثانى بجدول ترتيب مسابقة الكالتشيو برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن ميلان المتصدر، فيما يأتى كالياري بالمركز الـ 12 برصيد 12 نقطة.

وبدأ أنطونيو كونتى مدرب إنتر ميلان مباراة كاليارى، بتشكيل مكون من: هاندانوفيتش فى حراسة المرمى ثم سكرينيار، دي فرى، باستونى، دارميان، باريلا، بروزوفيتش، إريكسن، بيريسيتش، لوكاكو وسانشيز.

وتمثل تشكيل كاليارى فى الآتى: كراجنو فى حراسة المرمى ثم فاراجو، والوكيويس، كاربونى، ليكوجيانيس، مارين، روج، زابا، جواو بيدرو، سوتيل، بافوليتى.

وخاض فريق إنتر ميلان مباراة اليوم بعد وداع منافسات دورى أبطال أوروبا هذا الموسم، عقب إنهاء دور المجموعات متذيلاًَ ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.

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أحدث التعليقات

القرشي
النصر اكثر فريق استعد للدوري هذا الموسم وبقوة وكان من المرشحين للحصول على الدوري ولكن ايش إللي حصل للفريق وللجهاز الفني والإداري ... الله أعلم أكثر المتشائمين لم يكن يخطر في باله بأن هذا سيحدث للعالمي ... كوره مالها امان .
سعد بُلع
هذه عادات طقاع كلهم طقعين !! كانوا فقراء لا يملكون أموال !! وفجأة أصبحوا يملكون أموال !!
ناقد رياضي
نادي النصر تورط بالمريض النفسي / سعود الصرامي !! لزقة جونسون !! إعلام النصر المرضى ورئيسه الحالي / صفوان السويكت وراء تدهور الفريق .. فريق متهالك وزادوا في تدهوره وجعلوا منه عالمي بالتزييف !! وهذا أحد اسباب التي آلت اليه الأمور ..
زاير
تسمي حاوية شحن مبرده لحفظ الاسماك واللحوم علي السفن لا يمكن شحنها بالطائرات .
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
لذيذه

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