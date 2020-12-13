إنتر ميلان يعمق جراح كالياري بثلاثية في الدوري الإيطالي 

وكالات (صدى):
عمق فريق إنتر ميلان جراح كاليارى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت على ملعب " سردينيا آرينا " ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة الدورى الإيطالى.
وسجل هدف التقدم لصالح فريق كاليارى ريكاردو سوتيل بالدقيقة 42 من أحداث الشوط الأول، وفى الشوط الثانى، انتفض الإنتر وسجل 3 أهداف متتالية، عن طريق نيكولو باريلا فى الدقيقة 77، ودانيلو دى أمبروزو الذتى شارك بديلا لأشرف حكيمى المصاب فى الدقيقة 84، وأخيرا النجم البلجيكى روميلو لوكاكو فى الدقيقة 90.
وبهذه النتيجة، يحتل الإنتر المركز الثانى بجدول ترتيب مسابقة الكالتشيو برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن ميلان المتصدر، فيما يأتى كالياري بالمركز الـ 12 برصيد 12 نقطة.
وبدأ أنطونيو كونتى مدرب إنتر ميلان مباراة كاليارى، بتشكيل مكون من: هاندانوفيتش فى حراسة المرمى ثم سكرينيار، دي فرى، باستونى، دارميان، باريلا، بروزوفيتش، إريكسن، بيريسيتش، لوكاكو وسانشيز.
وتمثل تشكيل كاليارى فى الآتى: كراجنو فى حراسة المرمى ثم فاراجو، والوكيويس، كاربونى، ليكوجيانيس، مارين، روج، زابا، جواو بيدرو، سوتيل، بافوليتى.
وخاض فريق إنتر ميلان مباراة اليوم بعد وداع منافسات دورى أبطال أوروبا هذا الموسم، عقب إنهاء دور المجموعات متذيلاًَ ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.