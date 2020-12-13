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كسوف كلي للشمس على هذه الدول غداً

Time منذ 32 دقيقة
Views 1941
كسوف كلي للشمس على هذه الدول غداً

جدة (صدى):
تشهد أجزاء من العالم يوم غد الاثنين 14 ديسمبر كسوف الشمس الثاني والأخير للعام 2020 م ويشاهد كليا في الأرجنتين وتشيلي وجزئيا في أجزاء من جنوب أمريكا.

وأوضح رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري, أن الكسوف القادم سيكون كسوفاً حلقيا وسيحدث في 10 يونيو 2021 م ويشاهد في كل من روسيا وشمال كندا وغرينلاند.

وبين أن الكسوف يحدث عندما يقع القمر بين الأرض والشمس على استقامة واحدة في الفضاء ومن ثم يحجب القمر ضوء الشمس من الوصول للأرض, مشيرا إلى أن المسافة بين القمر والأرض تختلف خلال الشهر لأن مدار القمر بيضاوي الشكل وليس دائريا وعند الكسوف الكلي يتطابق الحجم الظاهري للقمر مع مثيله للشمس بينما عند الكسوف الحلقي يظهر القمر أصغر حجماً من الشمس وتظهر الشمس على شكل حلقة مضيئة محيطة بالقمر.

وحذر الدكتور عسيري من النظر إلى الشمس مباشرة أثناء الكسوف لما قد يسببه ذلك من ضرر على العين.

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أحدث التعليقات

بدر الروقي
الله قلبك على النصر نسينا انت وابو مكياج واستهتاركم بدوري الامير محمد بن سلمان عشان النصر حصل عليه وصار دوري ام احمد
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه

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