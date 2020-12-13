القبض على لاعب أياكس أمستردام لطعنه أحد أقربائه

أمستردام (صدى):
تمكنت شرطة العاصمة الهولندية اليوم الأحد، من القبض على كوينسي بروميس مهاجم نادي أياكس أمستردام المنافس في الدوري المحلي لكرة القدم، بسبب تورطه في حادث طعن وقع في يوليو الماضي
وأوضح متحدث باسم الشرطة أنه تم اعتقال رجل يبلغ عمره 28 عاما اليوم الأحد، لاتهامه بحادث طعن في مدينة مجاورة للعاصمة، لكنه لم يؤكد هوية المعتقل.
وقالت صحيفة دي تليغراف الهولندية إن حادث الطعن وقع خلال تجمع عائلي نظمه بروميس في مقر شركة يملكها، وإن بروميس تشاجر مع أحد الأقرباء وقام بطعنه بعد ذلك، مضيفة إن الضحية أصيب بجروح خطيرة وإنه تقدم ببلاغ في الشهر الماضي.