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القبض على لاعب أياكس أمستردام لطعنه أحد أقربائه

Time منذ 12 دقيقة
Views 1230
القبض على لاعب أياكس أمستردام لطعنه أحد أقربائه

أمستردام (صدى):
تمكنت شرطة العاصمة الهولندية اليوم الأحد، من القبض على كوينسي بروميس مهاجم نادي أياكس أمستردام المنافس في الدوري المحلي لكرة القدم، بسبب تورطه في حادث طعن وقع في يوليو الماضي

وأوضح متحدث باسم الشرطة أنه تم اعتقال رجل يبلغ عمره 28 عاما اليوم الأحد، لاتهامه بحادث طعن في مدينة مجاورة للعاصمة، لكنه لم يؤكد هوية المعتقل.

وقالت صحيفة دي تليغراف الهولندية إن حادث الطعن وقع خلال تجمع عائلي نظمه بروميس في مقر شركة يملكها، وإن بروميس تشاجر مع أحد الأقرباء وقام بطعنه بعد ذلك، مضيفة إن الضحية أصيب بجروح خطيرة وإنه تقدم ببلاغ في الشهر الماضي.

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أحدث التعليقات

بدر الروقي
الله قلبك على النصر نسينا انت وابو مكياج واستهتاركم بدوري الامير محمد بن سلمان عشان النصر حصل عليه وصار دوري ام احمد
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه

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