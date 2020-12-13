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وظيفة شاغرة في شركة مصفاة أرامكو بينبع 

Time منذ 51 دقيقة
Views 1498
وظيفة شاغرة في شركة مصفاة أرامكو بينبع 

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة مصفاة أرامكو موبيل المحدودة " سامرف " بمدينة ينبع الصناعية عبر موقعها الإلكتروني " بوابة التوظيف " عن توافر وظائف إدارية لحديثي التخرج من حملة الدبلوم فيما فوق.

وأشارت الشركة إلى أن الوظيفة الشاغرة تحت مسمي مساعد إداري، لافتة إلى شروط الوظيفة و تشمل أن يكون المتقدم حاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريس في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادلها، وأن يكون حديثي التخرج بدون خبرة.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 28/4/1442 الموافق 13/12/2020 وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، لافتة إلى أن التقديم يكون من خلال الرابط التالي:

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أحدث التعليقات

بدر الروقي
الله قلبك على النصر نسينا انت وابو مكياج واستهتاركم بدوري الامير محمد بن سلمان عشان النصر حصل عليه وصار دوري ام احمد
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه

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