وظيفة شاغرة في شركة مصفاة أرامكو بينبع 

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة مصفاة أرامكو موبيل المحدودة " سامرف " بمدينة ينبع الصناعية عبر موقعها الإلكتروني " بوابة التوظيف " عن توافر وظائف إدارية لحديثي التخرج من حملة الدبلوم فيما فوق.
وأشارت الشركة إلى أن الوظيفة الشاغرة تحت مسمي مساعد إداري، لافتة إلى شروط الوظيفة و تشمل أن يكون المتقدم حاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريس في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادلها، وأن يكون حديثي التخرج بدون خبرة.
وأوضحت الشركة أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 28/4/1442 الموافق 13/12/2020 وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، لافتة إلى أن التقديم يكون من خلال الرابط التالي:
هنا