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رئيس الاتحاد الآسيوي للقدم يتسلم ملف المملكة لاستضافة كأس آسيا 2027

Time منذ ساعة
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رئيس الاتحاد الآسيوي للقدم يتسلم ملف المملكة لاستضافة كأس آسيا 2027

طلال الغامدي (صدى):
تسلم معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، يوم الأحد ملف المملكة  لتنظيم نهائيات كأس آسيا 2027.

ويأتي ذلك خلال استقبال معالي رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وفد الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة الأستاذ ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد الذي قام بتسليم الملف خلال اللقاء الذي عقد في مملكة البحرين.

ورحب معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بوفد الاتحاد السعودي لكرة القدم، معرباً عن تقديره البالغ لحرص الاتحاد السعودي على التقدم بطلب استضافة الحدث القاري الكبير إلى جانب اتحادات اللعبة في كل من قطر وإيران والهند وأوزبكستان.

ومن جانبه، أوضح الشيخ سلمان، أننا نرى في تقدم خمسة اتحادات وطنية آسيوية بطلب استضافة نهائيات كأس اسيا 2027 تأكيداً حقيقياً للمكانة الكبيرة التي تحتلها البطولة على الساحة الكروية وتجسيداً لمدى جاذبيتها الفنية والتسويقية وتأثيرها المتنامي في تطوير مخرجات اللعبة في القارة الآسيوية.

وأبدى رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ثقته في أن الاهتمام المتزايد من الاتحادات الوطنية الآسيوية باستضافة بطولة كأس آسيا سيكون له انعكاسات كبيرة على صعيد إعلاء قيمة البطولة ومكانتها، بما ينعكس بصورة إيجابية على منظومة كرة القدم الآسيوية، معرباً عن أطيب الأمنيات لكافة الاتحادات الراغبة في تنظيم الحدث القاري المتميز.

وحضر مراسم تسليم الملف الرسمي للمملكة داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ووفد الاتحاد الذي ضم كلاً من نائب رئيس الاتحاد السعودي خالد الثبيتي، والأمين العام إبراهيم القاسم، ورئيس الاتحاد السعودي الأسبق أحمد عيد الحربي، وعدداً من نجوم المنتخب السعودي الذين ساهموا في إحراز بطولتي كأس آسيا 1984 و1988 وهم: أحمد جميل، وشايع النفيسة، وصالح النعيمة، وصالح خليفة، وماجد عبدالله، ومحمد عبدالجواد.

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أحدث التعليقات

بدر الروقي
الله قلبك على النصر نسينا انت وابو مكياج واستهتاركم بدوري الامير محمد بن سلمان عشان النصر حصل عليه وصار دوري ام احمد
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه

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