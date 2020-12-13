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أولسان يتأهل لمواجهة بيرسبوليس في نهائي ‎دوري أبطال آسيا 2020 

Time منذ ساعة
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أولسان يتأهل لمواجهة بيرسبوليس في نهائي ‎دوري أبطال آسيا 2020 

وكالات (صدى):
تأهل أولسان هيونداي الكوري الجنوبي لمواجهة بيرسبوليس في نهائي ‎دوري أبطال آسيا 2020، الذي سيقام يوم السبت المقبل الموافق 19 ديسمبر.

 

ويأتي ذلك بعدما تغلب على فيسيل كوبي الياباني 2-1 بعد شوطين إضافيين إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

 

و تقدم فيسيل كوبي عبر هدف هوتارو ياماغوتشي في الدقيقة 52، قبل أن يدرك أولسان هيونداي التعادل عن طريق بيورن مارس-يونسن (81).

واستمر التعادل في النتيجة حتى الدقيقة قبل الأخيرة من نهاية الشوط الإضافي الثاني، عندما خطف أولسان هيونداي هدف الفوز الثمين عبر ركلة جزاء نفذها جونيور نيجراو.

ويتقابل أولسان هيونداي في المباراة النهائية مع بيرسيبوليس الإيراني، حيث تقام المباراة النهائية يوم السبت 19 ديسمبر الجاري على ملعب الجنوب في الدوحة.

وكان أولسان هيونداي تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 10 نقاط لطوكيو الياباني و7 لشنجهاي شينهوا الصيني ونقطة لبيرث جلوري الأسترالي، ثم فاز في دور الـ16 على ملبورن فيكتوري الأسترالي 3-0، وفاز في ربع النهائي على بكين الصيني 2-0.

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أحدث التعليقات

بدر الروقي
الله قلبك على النصر نسينا انت وابو مكياج واستهتاركم بدوري الامير محمد بن سلمان عشان النصر حصل عليه وصار دوري ام احمد
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه

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