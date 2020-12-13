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السوق المالية توضح آلية النظر في الدعوى الجماعية

Time منذ 42 دقيقة
Views 1382
السوق المالية توضح آلية النظر في الدعوى الجماعية

الرياض (صدى):
أوضحت هيئة السوق المالية آلية النظر في الدعوى الجماعية ، مبينة أن اللجنة تعلن في السجل اسم المدعي الرئيسي ،واسم المدعي عليه، ورقم الدعوى الجماعية.

وقالت السوق المالية إنه في البداية يتم الإعلان عن مواعيد الجلسات ، وتطلب اللجنة من أعضاء مجموعة المدعين أن يقدموا معلومات إضافية لتلك التي قدمها المدعي الرئيسي .

كما أضافت السوق المالية أنه يحق لأي عضو من أعضاء مجموعة المدعين تقديم ما لديه من دفوع أو تقديم أي اعتراض على اي إجراء وذلك بما يتعارض مع دور المدعي الرئيسي ، مشيرة إلى أن للجنة كامل الصلاحيات في إدارة الدعوى الجماعية.

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أحدث التعليقات

بدر الروقي
الله قلبك على النصر نسينا انت وابو مكياج واستهتاركم بدوري الامير محمد بن سلمان عشان النصر حصل عليه وصار دوري ام احمد
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه

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