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تحذير من البنك المركزي بشأن رسائل نصية تنتحل هوية ساما

Time منذ ساعة
Views 1719
تحذير من البنك المركزي بشأن رسائل نصية تنتحل هوية ساما

الرياض (صدى):
حذر البنك المركزي السعودي من من ممارسات النصب المالي، لسرقة أموال المواطنين عبر انتحال هوية البنك المركزي السعودي ساما.

وقال المركزي السعودي: "قد تستخدم رسائل الاحتيال النصية إسم البنك المركزي السعودي أو يدعي مرسلها أنه من منسوبيه لتغري ضحاياها للإطاحة بهم".

وفي وقت سابق، نبهت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية في بيان عبر حسابها الرسمي على تويتر، من تلقي اتصالات أو رسائل نصية تنتحل هوية البنك المركزي السعودي، لإيهام الشخص بوجود مبالغ مالية له، ثم تطلب الإفصاح عن بياناته البنكية ومعلوماته الشخصية أو الدخول على روابط وهمية لسرقة الأموال والبيانات.

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أحدث التعليقات

بدر الروقي
الله قلبك على النصر نسينا انت وابو مكياج واستهتاركم بدوري الامير محمد بن سلمان عشان النصر حصل عليه وصار دوري ام احمد
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه

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