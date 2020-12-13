تحذير من البنك المركزي بشأن رسائل نصية تنتحل هوية ساما

الرياض (صدى):
حذر البنك المركزي السعودي من من ممارسات النصب المالي، لسرقة أموال المواطنين عبر انتحال هوية البنك المركزي السعودي ساما.
وقال المركزي السعودي: "قد تستخدم رسائل الاحتيال النصية إسم البنك المركزي السعودي أو يدعي مرسلها أنه من منسوبيه لتغري ضحاياها للإطاحة بهم".
وفي وقت سابق، نبهت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية في بيان عبر حسابها الرسمي على تويتر، من تلقي اتصالات أو رسائل نصية تنتحل هوية البنك المركزي السعودي، لإيهام الشخص بوجود مبالغ مالية له، ثم تطلب الإفصاح عن بياناته البنكية ومعلوماته الشخصية أو الدخول على روابط وهمية لسرقة الأموال والبيانات.