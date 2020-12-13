طريقة استخدام "واتساب" دون الكشف عن رقم الهاتف

وكالات (صدى):
يجهل الكثير خاصية متواجدة في تطبيق واتساب وهو أن الرقم يمكن أن يعود إلى هاتف محمول أو خط أرضي، ويمكن الحصول على كليهما بسهولة افتراضيًا ومجانًا، بحيث يمكن استخدام الرقم لمرة واحدة للتسجيل عبر تطبيق الرسائل الفورية.
ويوفر عدم مشاركة رقم هاتفك المحمول الحقيقي أقصى درجات الخصوصية، ويمكن القيام بذلك طريقتين للقيام بذلك.
الطريقة الأولى هي استخدام واتساب برقم هاتف افتراضي لإخفاء رقمك الحقيقي، حيث أن هناك الكثير من التطبيقات التي تزودك بأرقام هواتف افتراضية ومنها تطبيق TextNow، كل ما يتطلبه الأمر إنشاء حساب مجاني ثم تسجيل الدخول، وستحصل على قائمة بخمسة أرقام هواتف مجانية.
ويمكن اختيار أي رقم تريده، وباستخدام هذا الرقم الافتراضي، يمكنك إجراء مكالمات واستقبال الرسائل عبر الإنترنت، لكن يتعين عليك أولًا إلغاء تثبيت تطبيق واتساب، ثم إعادة تنزيله، وأثناء التسجيل قم بتغيير رمز بلدك إلى البلد التي تناسب رقم هاتفك الافتراضي الجديد الذي اخترته،وأدخل الرقم الافتراضي وحافظ على تشغيل تطبيق TextNow في الخلفية.
ثم بعد ذلك تحدد أمر اتصل بي Call me بدلًا من الرسالة، وستحصل بسرعة على مكالمة فائتة على تطبيق TextNow وستظهر رسالة جديدة على بريدك الصوتي داخل التطبيق، ما عليك سوى تشغيلها لمعرفة رمز التحقق الخاص بك، وبمجرد حصولك على رمز التحقق، يمكن إدخاله على WhatsApp والمتابعة كالمعتاد.
الخطوة الثانية عن طريق استخدام واتساب برقم هاتف أرضي وذلك بإلغاء تثبيت تطبيق واتساب، وتحميل نسخة الأعمال WhatsApp Business، بعد تثبيت التطبيق سيطلب رقم هاتف للتسجيل، اختر رمز بلدك متبوعًا برقم الهاتف الأرضي.
بعد إدخال الرقم، سيرسل التطبيق رسالة الأمان OTP، ونظرًا لأنه رقم خط أرضي، فلن تتلقى أي رسالة نصية، لذلك انتظر حتى انتهاء صلاحية رسالة الأمان وحدد أمر اتصل بي Call me، ستتلقى مكالمة على رقمك الأرضي مع OTP، ثم أدخل كلمة المرور التي تلقيتها ثم اتبع العملية المعتادة لتثبيت WhatsApp.