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حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة

Time منذ 34 دقيقة
Views 1408
حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة

عادل الحربي (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين، على المملكة.

 

ومن المتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، المدينة المنورة تشمل السواحل منها كذلك على شرق المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة، في حين يتوقع هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة على منطقة تبوك وسواحلها.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 32 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 22 مئوية.

 

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، بينما حالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

بدر الروقي
الله قلبك على النصر نسينا انت وابو مكياج واستهتاركم بدوري الامير محمد بن سلمان عشان النصر حصل عليه وصار دوري ام احمد
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه

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