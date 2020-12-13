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«العدل» تحيل أحكام عدم الاختصاص إلى التفتيش القضائي

Time منذ ساعة
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«العدل» تحيل أحكام عدم الاختصاص إلى التفتيش القضائي

الرياض (صدى):
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور وليد الصمعاني، تعميمًا لجميع رؤساء محاكم الاستئناف والدرجة الأولى، حول ما تمت ملاحظته من قيام بعض الدوائر بإصدار أحكام بعدم الاختصاص، بالمخالفة لما تقضي به الأنظمة والقرارات ذات الصلة، وما استقر عليه عمل المحاكم، أو في مسائل خاضعة للاجتهاد.

وأوضح التعميم، أن ذلك تترتب عليه إطالة أمد التقاضي، ويستوجب إعمال اختصاصات المجلس في اتخاذ الإجراء النظامي تجاه الدائرة الصادرة منها المخالفة، كما طلب المجلس الأعلى للقضاء من المحاكم تزويد المجلس بأي حكم يصدر من أي من دوائر المحكمة بعدم الاختصاص أو بتأييد الحكم بعدم الاختصاص فورا وإرساله إلكترونيا.

وفي السياق نفسه، تسلمت إدارة التفتيش القضائي المختصة بالمتابعة والتفتيش على القضاة صورة التعميم للمتابعة ورصد أي تجاوزات بشأن أي مخالفة تتصل بهذا الموضوع.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
والخيبه باالجميع ..
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن افترسه ضبع ..
ابن حزم
الحمد لله
زكريا الملتوي
اربطي الحزام ربطو لحيك
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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