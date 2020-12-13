وزارة النقل تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت وزارة النقل عن توفر 8 وظائف شاغرة للرجال والنساء في عدة تخصصات لحملة البكالوريوس أو ما يعادلها .
وأوضحت الوزارة الوظائف المطلوبة وهي : مدير محفظة ، أخصائي أول متابعة ، أخصائي أول آداء مؤسسي ، أخصائي أول تقاعد ومنافسات ، أخصائي أول آداء استراتيجي ، اخصائي أول تخطيط استراتيجي ، مدير مشروع أول ، محاسب أول .
وأشارت الوزارة أن التخصصات المطلوبة هي " القانون ، الهندسة ، إدارة الأعمال ، تقنية المعلومات ، المحاسبة ، علوم الحاسب " أو ما يعادلها .
الشروط :
- خبرة في نفس المجال المطلوب .
- بكالوريوس و مايعادله .
وأكدت الوزارة أن التقديم متاح من اليوم الأحد 13 / 12 / 2020 حتى الخميس 17 / 12 / 2020 م .
ويمكن التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية مع " الإسم العربي ، المسمى الوظيفي المرشح له ، سنوات الخبرة ، المؤهل والتخصص " ، وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي من هنــــــــــــا .