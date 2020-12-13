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أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف "أخصائي مختبر" بمديريات "الصحة"

Time منذ 38 دقيقة
Views 1524
أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف "أخصائي مختبر" بمديريات "الصحة"

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت وزارة الصحة اليوم الأحد عن أسماءالمرشحين والمرشحات لوظائف " أخصائي مختبر " التي تم الإعلان عنها خلال سبتمبر الماضي .

ودعت "الصحة " المتقدمين لمراجعة مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات بدءً من غداً الإثنين 13 / 12 / 2020 لإستكمال إجراءات التوظيف وإرفاق أصول الوثائق .

الوثائق المطلوبة : الهوية الوطنية ونسخة منها ، وثيقة التخرج ونسخة منها ، إرفاق شهادة المعادلة للحاصلين على مؤهلات خارجية ، شهادة الإمتياز مع نسخة منها ، برنت التأمينات ، شهادة من صاحب العمل لمن لديه خبرة إن وجدت .

ويمكن الإطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
ابن حزم
كله أكشن واستغلال لكل شئ من أجل الظهور وزيادة المتابعين .

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