أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف "أخصائي مختبر" بمديريات "الصحة"

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت وزارة الصحة اليوم الأحد عن أسماءالمرشحين والمرشحات لوظائف " أخصائي مختبر " التي تم الإعلان عنها خلال سبتمبر الماضي .
ودعت "الصحة " المتقدمين لمراجعة مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات بدءً من غداً الإثنين 13 / 12 / 2020 لإستكمال إجراءات التوظيف وإرفاق أصول الوثائق .
الوثائق المطلوبة : الهوية الوطنية ونسخة منها ، وثيقة التخرج ونسخة منها ، إرفاق شهادة المعادلة للحاصلين على مؤهلات خارجية ، شهادة الإمتياز مع نسخة منها ، برنت التأمينات ، شهادة من صاحب العمل لمن لديه خبرة إن وجدت .
ويمكن الإطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــا .