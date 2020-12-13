ميركل: فرض إغلاق صارم في ألمانيا اعتبارا من 16 ديسمبر

برلين (صدى):
أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، عن فرض إغلاق صارم في البلاد اعتبارا من الأربعاء المقبل 16 ديسمبر الجاري.
قالت المستشارة الألمانية إن الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات اتفقت على مجموعة من إجراءات الإغلاق الأكثر صرامة، في محاولة للحد من موجة من الإصابات بفيروس كورونا.
وأشارت إلى أن إجراءات الإغلاق الحالية قد فشلت في الحد من العدوى، وأنه بات من الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات للحد من الاتصالات الاجتماعية.
وأوضحت ميركل أنه تم الاتفاق على إغلاق المدارس ومعظم المتاجر من 16 ديسمبر إلى 10 يناير.