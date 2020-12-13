محمد الدويش لـ"النصر": ابعدوا فيتوريا فورًا حتى ولو رفض فسخ العقد

نواف السالم (صدى):
قال الإعلامي الرياضي، محمد الدويش، أن نادي النصر بحاجة إلى قرار شجاع بابعاد، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، روي فيتوريا فورًا عن الفريق.
وشدد على ضرورة أن يتولى مهام تدريب الفرييق مدرب درجة الشباب، على أن يقوم النادي بالتفاهم مع "فيتوريا" على فسخ العقد.
وفضل الإعلامي أن يذهب "فيتوريا" حال رفضه فسخ عقده مع النصر، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل أنْ يذهب الفريق معه إلى الهبوط، لافتا إلى أن أندية الهلال والأهلي والاتحاد والشباب فعلوا ذلك، متساءلاً عن السبب الذى يمنع النصر من اتخاذ مثل هذا القرار.