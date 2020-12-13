استخدام صناديق شحن التونة في توزيع لقاح كورونا حول العالم

وكالات (صدى):
قررت شركة ثيرمو كينج، أن تستخدم صناديق شحن التونة لمواجهة مشكلة توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد؛ حيث تعمل الآن مع شركات الأدوية والجهات المختصة لضمان الحفاظ على اللقاحات أثناء توزيعها على العيادات والمستشفيات حول العالم.
وفي السياق نفسه، يحتاج لقاح كورونا الذي طورته شركة فايزر إلى حفظه وتخزينه عند درجة حرارة 70 تحت الصفر، فيما قال رئيس شركة تران تكنولوجي، الشركة الأم لـ ثيرمو كينج، ديفيد ريجنري، إنهم طوروا صندوقًا بسعة 60 ضعف الصناديق التي تمتلكها سوق الأدوية، وكان يشير إلى وحدة تخزين التونة.
ولجأت الشركة إلى حل استخدام صناديق الشحن المستخدمة عادةً لنقل التونة الطازجة إلى اليابان حيث تتطلب ظروف تجميد مماثلة، فهي تحفظ في درجة 60 تحت الصفر للحفاظ على جودتها ولونها الأحمر الطازج، بينما أضافت عزل إضافي وتعديل نظام التبريد حتى يصبح أكثر برودة، والآن، يمكن أن يحمل كل صندوق نحو 300 ألف جرعة.