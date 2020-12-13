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استخدام صناديق شحن التونة في توزيع لقاح كورونا حول العالم

Time منذ 6 دقائق
Views 1230
استخدام صناديق شحن التونة في توزيع لقاح كورونا حول العالم

وكالات (صدى):
قررت شركة ثيرمو كينج، أن تستخدم صناديق شحن التونة لمواجهة مشكلة توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد؛ حيث تعمل الآن مع شركات الأدوية والجهات المختصة لضمان الحفاظ على اللقاحات أثناء توزيعها على العيادات والمستشفيات حول العالم.

وفي السياق نفسه، يحتاج لقاح كورونا الذي طورته شركة فايزر إلى حفظه وتخزينه عند درجة حرارة 70 تحت الصفر، فيما قال رئيس شركة تران تكنولوجي، الشركة الأم لـ ثيرمو كينج، ديفيد ريجنري، إنهم طوروا صندوقًا بسعة 60 ضعف الصناديق التي تمتلكها سوق الأدوية، وكان يشير إلى وحدة تخزين التونة.

ولجأت الشركة إلى حل استخدام صناديق الشحن المستخدمة عادةً لنقل التونة الطازجة إلى اليابان حيث تتطلب ظروف تجميد مماثلة، فهي تحفظ في درجة 60 تحت الصفر للحفاظ على جودتها ولونها الأحمر الطازج، بينما أضافت عزل إضافي وتعديل نظام التبريد حتى يصبح أكثر برودة، والآن، يمكن أن يحمل كل صندوق نحو 300 ألف جرعة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.M.
يفترض أن الدولة تصرف لكل عاطل وعاطلة كل من تعدى له أكثر من سنتين بدون عمل اقل شيء لو ألف ريال والدولة ثرية تستطيع فعل هذا بكل أريحية
ابو محمد 😎 ✍️
الله اعلم بحالها وحالهم ..
خالد
يعني شمس الكويتيه لم تخالف الذوق العام باتقبيل وحضن الرجال ليه هذا التنقظ
.M.
مصيره نار جهنم وبئس المصير 😂

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