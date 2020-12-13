الأعداد السابقة للصحيفة

تطورات مفاجئة في قضية "إسراء غريب" المقتولة بعد خروجها مع خطيبها

Time منذ 16 دقيقة
Views 1553
Comment 1
تطورات مفاجئة في قضية "إسراء غريب" المقتولة بعد خروجها مع خطيبها

القدس المحتلة (صدى):
كشفت مصادر اليوم الأحد تطورات مفاجئة حول قضية الضحية الفلسطينية إسراء غريب التي قُتلت بعد خروجها مع خطيبها .

وأكدت أنه تم إخلاء سبيل أشقاء الفتاة وزوج شقيقتها وهم المتهمون بقتل الفتاة في القضية التي أثارت غضب كبير في الشارع الفلسطيني والعربي .

ولم يتم توضيح حيثييات القرار بعد ، غير أن القضية تعود لنحو عام ،وأثار القرار غضب كبير على مواقع التواصل الإجتماعي وسط تساؤلات عن حق الفتاة الضائع .

وكانت إسراء قد قُتلت بعد ضربها بشكل مبرح من أشقائها بسبب خروجها مع خطيبها الذي تقدم لها بشكل رسمي .

إقرأ أيضاً :

بعد استقالات أطباء شرعيين..جراح يشكك بالأدلة في صحة تقرير حالة إسراء غريب

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.M.
يفترض أن الدولة تصرف لكل عاطل وعاطلة كل من تعدى له أكثر من سنتين بدون عمل اقل شيء لو ألف ريال والدولة ثرية تستطيع فعل هذا بكل أريحية
ابو محمد 😎 ✍️
الله اعلم بحالها وحالهم ..
خالد
يعني شمس الكويتيه لم تخالف الذوق العام باتقبيل وحضن الرجال ليه هذا التنقظ
.M.
مصيره نار جهنم وبئس المصير 😂

أخر الأخبار

استخدام صناديق شحن التونة في توزيع لقاح كورونا حول العالم
استخدام صناديق شحن التونة في توزيع لقاح كورونا حول العالم
Time منذ 6 دقائق Views 1225
شاب يهتك عرض طفلة من ذوي الإعاقة
شاب يهتك عرض طفلة من ذوي الإعاقة
Time منذ 12 دقيقة Views 248
تطورات مفاجئة في قضية "إسراء غريب" المقتولة بعد خروجها مع خطيبها
تطورات مفاجئة في قضية "إسراء غريب" المقتولة بعد خروجها مع خطيبها
Time منذ 16 دقيقة Views 1553
إلزام مواطن بإزالة مبنى مخالف للاشتراطات في جدة
إلزام مواطن بإزالة مبنى مخالف للاشتراطات في جدة
Time منذ 21 دقيقة Views 1613
بنك التنمية يوقع اتفاقية تعاون مع بنكيّ الجزيرة والسعودي الفرنسي
بنك التنمية يوقع اتفاقية تعاون مع بنكيّ الجزيرة والسعودي الفرنسي
Time منذ 31 دقيقة Views 1401
إيران تقضي بالسجن 15 عامًا على ناشطتين في مجال حقوق المرأة
إيران تقضي بالسجن 15 عامًا على ناشطتين في مجال حقوق المرأة
Time منذ 37 دقيقة Views 1457
وظيفة شاغرة في شركة سامسونج بالرياض
وظيفة شاغرة في شركة سامسونج بالرياض
Time منذ 42 دقيقة Views 1474
تحقيق فرنسي يكشف أذرع "أردوغان" لنشر التطرف والتشويش على المسلمين المعتدلين
تحقيق فرنسي يكشف أذرع "أردوغان" لنشر التطرف والتشويش على المسلمين المعتدلين
Time منذ 47 دقيقة Views 1518
تحديثات حصرية في أحدث سيارات MX-5 2021
تحديثات حصرية في أحدث سيارات MX-5 2021
Time منذ 52 دقيقة Views 1311
خطوات الإستعلام عن رسوم الشحن الداخلي والدولي عبر تطبيق "مؤسسة البريد"
خطوات الإستعلام عن رسوم الشحن الداخلي والدولي عبر تطبيق "مؤسسة البريد"
Time منذ 56 دقيقة Views 1492