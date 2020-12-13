تطورات مفاجئة في قضية "إسراء غريب" المقتولة بعد خروجها مع خطيبها

القدس المحتلة (صدى):
كشفت مصادر اليوم الأحد تطورات مفاجئة حول قضية الضحية الفلسطينية إسراء غريب التي قُتلت بعد خروجها مع خطيبها .
وأكدت أنه تم إخلاء سبيل أشقاء الفتاة وزوج شقيقتها وهم المتهمون بقتل الفتاة في القضية التي أثارت غضب كبير في الشارع الفلسطيني والعربي .
ولم يتم توضيح حيثييات القرار بعد ، غير أن القضية تعود لنحو عام ،وأثار القرار غضب كبير على مواقع التواصل الإجتماعي وسط تساؤلات عن حق الفتاة الضائع .
وكانت إسراء قد قُتلت بعد ضربها بشكل مبرح من أشقائها بسبب خروجها مع خطيبها الذي تقدم لها بشكل رسمي .
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