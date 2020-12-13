إيران تقضي بالسجن 15 عامًا على ناشطتين في مجال حقوق المرأة

طهران (صدى):
تواصل السلطات الإيرانية عمليات القمع ضد النساء؛ حيث قضت اليوم الأحد، بالسجن 15 عامًا على ناشطتين في مجال حقوق المرأة.
وجاء ذلك بعد اتهام الناشطتين بالتعاون مع الحكومة الأمريكية في قضية المرأة والأسرة، بحسب قناة " العربية ".
وذكرت تقارير إعلامية إيرانية، فقد تم الحكم على هدى عميد، المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة، بالسجن 8 سنوات، والحرمان لمدة سنة من بعض الحقوق الاجتماعية، بما في ذلك العمل كمحامية.
كما حكمت محكمة الثورة في طهران على نجمة واحدي، عالمة الاجتماع والناشطة في مجال حقوق المرأة، بالسجن 7 سنوات، والحرمان لمدة سنة من بعض الأنشطة الاجتماعية.