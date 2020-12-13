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إيران تقضي بالسجن 15 عامًا على ناشطتين في مجال حقوق المرأة

Time منذ 36 دقيقة
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إيران تقضي بالسجن 15 عامًا على ناشطتين في مجال حقوق المرأة

طهران (صدى):
تواصل السلطات الإيرانية عمليات القمع ضد النساء؛ حيث قضت اليوم الأحد، بالسجن 15 عامًا على ناشطتين في مجال حقوق المرأة.

وجاء ذلك بعد اتهام الناشطتين بالتعاون مع الحكومة الأمريكية في قضية المرأة والأسرة، بحسب قناة " العربية ".

وذكرت تقارير إعلامية إيرانية، فقد تم الحكم على هدى عميد، المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة، بالسجن 8 سنوات، والحرمان لمدة سنة من بعض الحقوق الاجتماعية، بما في ذلك العمل كمحامية.

كما حكمت محكمة الثورة في طهران على نجمة واحدي، عالمة الاجتماع والناشطة في مجال حقوق المرأة، بالسجن 7 سنوات، والحرمان لمدة سنة من بعض الأنشطة الاجتماعية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.M.
يفترض أن الدولة تصرف لكل عاطل وعاطلة كل من تعدى له أكثر من سنتين بدون عمل اقل شيء لو ألف ريال والدولة ثرية تستطيع فعل هذا بكل أريحية
ابو محمد 😎 ✍️
الله اعلم بحالها وحالهم ..
خالد
يعني شمس الكويتيه لم تخالف الذوق العام باتقبيل وحضن الرجال ليه هذا التنقظ
.M.
مصيره نار جهنم وبئس المصير 😂

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