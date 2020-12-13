وظيفة شاغرة في شركة سامسونج بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة سامسونج عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، اليوم الأحد، عن توفر وظيفة بمجال المحاسبة لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.
وأوضحت الشركة، أن المسمى الوظيفي: مُحاسب - الحسابات الدائنة، مشترطة درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها، خبرة سابقة في مجال المحاسبة، إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
وقالت أن التقديم بدأ اليوم الأحد وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي والتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة: هنا