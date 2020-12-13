تحقيق فرنسي يكشف أذرع "أردوغان" لنشر التطرف والتشويش على المسلمين المعتدلين

وكالات (صدى):
كشف تحقيق استقصائي بثه التليفزيون الفرنسي عن دور " أردوغان " وتركيا في اختراق فرنسا ونشر أفكار متطرفة تخدم مصالحها السياسية .
وأكد التحقيق الذي نشرته القناة الثانية الفرنسية أن تركيا تستغل جالية الأتراك في فرنسا أو الفرنسيين من أصل تركي وعددهم 700 ألف شخص في نشر أفكارها المتطرفة ومحاولة تطبيق القوانين التركية على أرض فرنسية وهو ما لا يسمح به لرئيس إيمانويل ماكرون .
كما أكد دور الجماعة المتطرفة المؤيدة لتركيا " الذئاب المتطرفة " لإشعال المظاهرات والترويج للعنف والكراهية .وكشف كذلك عن شخص فرنسي من أصل تركي يدعى " أحمد جيتين " يقف خلف المجموعة التركية تحول لداعم متحمسلـ"أردوغان " .
وقال التحقيق أن تركيا ترسل معلمين وخطباء مساجد يعملون على نشر الفكر المتطرف مما يضر بالمسلمين المعتدلين ويجعلهم ينزلقون نحوهم .