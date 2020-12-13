"التصنيع الوطنية" توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أكدت شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف إدارية شاغرة بالرياض وجازان ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- مستشار التدريب والتطوير " الرياض " : بكالوريوس في " إدارة الأعمال ، الموارد البشرية " أو ما يعادلها ، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات .
2- شريك أعمال " جازان " : بكالوريوس في "المالية " ، أو ما يعادلها ، وخبرة لا تقل عن 8 سنوات .
وأوضحت إدارة الشركة أن التقديم متاح بدءً من اليوم الأحد 28/ 4/ 1442هـ ، الموافق 13 / ديسمبر / 2020 م ، وذلك عبر الرابطين التاليين على الترتيب من هنـــــــــا و هنــــــــــــا .