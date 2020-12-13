الأعداد السابقة للصحيفة

"التصنيع الوطنية" توفر وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1476
"التصنيع الوطنية" توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أكدت شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف إدارية شاغرة بالرياض وجازان ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- مستشار التدريب والتطوير " الرياض " : بكالوريوس في " إدارة الأعمال ، الموارد البشرية " أو ما يعادلها ، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات .

2- شريك أعمال " جازان " : بكالوريوس في "المالية " ، أو ما يعادلها ، وخبرة لا تقل عن 8 سنوات .

وأوضحت إدارة الشركة أن التقديم متاح بدءً من اليوم الأحد 28/ 4/ 1442هـ ، الموافق 13 / ديسمبر / 2020 م ، وذلك عبر الرابطين التاليين على الترتيب من هنـــــــــا  و هنــــــــــــا .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.M.
يفترض أن الدولة تصرف لكل عاطل وعاطلة كل من تعدى له أكثر من سنتين بدون عمل اقل شيء لو ألف ريال والدولة ثرية تستطيع فعل هذا بكل أريحية
ابو محمد 😎 ✍️
الله اعلم بحالها وحالهم ..
خالد
يعني شمس الكويتيه لم تخالف الذوق العام باتقبيل وحضن الرجال ليه هذا التنقظ
.M.
مصيره نار جهنم وبئس المصير 😂

أخر الأخبار

استخدام صناديق شحن التونة في توزيع لقاح كورونا حول العالم
استخدام صناديق شحن التونة في توزيع لقاح كورونا حول العالم
Time منذ 6 دقائق Views 1200
شاب يهتك عرض طفلة من ذوي الإعاقة
شاب يهتك عرض طفلة من ذوي الإعاقة
Time منذ 11 دقيقة Views 248
تطورات مفاجئة في قضية "إسراء غريب" المقتولة بعد خروجها مع خطيبها
تطورات مفاجئة في قضية "إسراء غريب" المقتولة بعد خروجها مع خطيبها
Time منذ 15 دقيقة Views 1532
إلزام مواطن بإزالة مبنى مخالف للاشتراطات في جدة
إلزام مواطن بإزالة مبنى مخالف للاشتراطات في جدة
Time منذ 21 دقيقة Views 1590
بنك التنمية يوقع اتفاقية تعاون مع بنكيّ الجزيرة والسعودي الفرنسي
بنك التنمية يوقع اتفاقية تعاون مع بنكيّ الجزيرة والسعودي الفرنسي
Time منذ 31 دقيقة Views 1386
إيران تقضي بالسجن 15 عامًا على ناشطتين في مجال حقوق المرأة
إيران تقضي بالسجن 15 عامًا على ناشطتين في مجال حقوق المرأة
Time منذ 36 دقيقة Views 1442
وظيفة شاغرة في شركة سامسونج بالرياض
وظيفة شاغرة في شركة سامسونج بالرياض
Time منذ 41 دقيقة Views 1463
تحقيق فرنسي يكشف أذرع "أردوغان" لنشر التطرف والتشويش على المسلمين المعتدلين
تحقيق فرنسي يكشف أذرع "أردوغان" لنشر التطرف والتشويش على المسلمين المعتدلين
Time منذ 46 دقيقة Views 1511
تحديثات حصرية في أحدث سيارات MX-5 2021
تحديثات حصرية في أحدث سيارات MX-5 2021
Time منذ 51 دقيقة Views 1311
خطوات الإستعلام عن رسوم الشحن الداخلي والدولي عبر تطبيق "مؤسسة البريد"
خطوات الإستعلام عن رسوم الشحن الداخلي والدولي عبر تطبيق "مؤسسة البريد"
Time منذ 56 دقيقة Views 1477