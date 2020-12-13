الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. حادث مروع ينتهي بمأدبة عشاء بعد نجاة خطيب مسجد معروف في القرى

Time منذ ساعة
Views 2162
Comment 3
بالصور.. حادث مروع ينتهي بمأدبة عشاء بعد نجاة خطيب مسجد معروف في القرى

الباحة (صدى):
نجا أحد أقدم خطباء الجمعة في محافظة القرى وعضو المجلس البلدي بالمحافظة سابقاً من حادث مروع أسفر عن تهشم كامل لسيارته بعد إصطدامها بشاحنة ثقيلة .

وكشفت صور متداولة عن الحادث المروع وكسف تهشمت سيارة "الشيخ الزهيري " من واجهة القيادة بالكامل ، فيما تدخلت العناية الإلهية ولم يسفر الحادث سوى عن كسر قدمه .

وكان الشيخ الزهيري متجهاً بمركبته إلى منزله من أسفل طريق شمرخ بعد منتزه نخال الوطني ، وفوجئ بتعطل مكابح السيارة وعدم السيطرة عليها بينما كانت أمامه شاحنة محملة بالرمال فاصطدم بها .

وباشرت الجهات المختصة الحادث على الفور وتم إخراجه بعد قص ركام الحديد ، وفقاً لـ "سبق " .

وانتهى الحادث المروع بمأدبة عشاء كبيرة حضرها الأهالي لنجاة الشيخ " الزهيري " وفقاً للإجراءات الإحترازية .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله اعلم بحالها وحالهم ..
خالد
يعني شمس الكويتيه لم تخالف الذوق العام باتقبيل وحضن الرجال ليه هذا التنقظ
.M.
مصيره نار جهنم وبئس المصير 😂
ابو محمد 😎 ✍️
بألف صنقاار ..
علي أبو وليد
الفرق كلها تضيع واللاعبين كلها تضيع لكنك يا وليد الفراج مركز على النصر وخصوصا حمد الله الجلاد لأنه أضاع ضربات الجزاء والغريب تحميل حمد الله ضياع النقاط للفريق وتحميل حمد الله على أنه السبب في وضع النادي والبقاء في المركز ١٥ لكنها واضحه حاب تسبب بلبله بين النادي وحمد الله لكن هيهات

أخر الأخبار

استخدام صناديق شحن التونة في توزيع لقاح كورونا حول العالم
استخدام صناديق شحن التونة في توزيع لقاح كورونا حول العالم
Time منذ 5 دقائق Views 1192
شاب يهتك عرض طفلة من ذوي الإعاقة
شاب يهتك عرض طفلة من ذوي الإعاقة
Time منذ 11 دقيقة Views 248
تطورات مفاجئة في قضية "إسراء غريب" المقتولة بعد خروجها مع خطيبها
تطورات مفاجئة في قضية "إسراء غريب" المقتولة بعد خروجها مع خطيبها
Time منذ 15 دقيقة Views 1526
إلزام مواطن بإزالة مبنى مخالف للاشتراطات في جدة
إلزام مواطن بإزالة مبنى مخالف للاشتراطات في جدة
Time منذ 21 دقيقة Views 1586
بنك التنمية يوقع اتفاقية تعاون مع بنكيّ الجزيرة والسعودي الفرنسي
بنك التنمية يوقع اتفاقية تعاون مع بنكيّ الجزيرة والسعودي الفرنسي
Time منذ 30 دقيقة Views 1378
إيران تقضي بالسجن 15 عامًا على ناشطتين في مجال حقوق المرأة
إيران تقضي بالسجن 15 عامًا على ناشطتين في مجال حقوق المرأة
Time منذ 36 دقيقة Views 1441
وظيفة شاغرة في شركة سامسونج بالرياض
وظيفة شاغرة في شركة سامسونج بالرياض
Time منذ 41 دقيقة Views 1459
تحقيق فرنسي يكشف أذرع "أردوغان" لنشر التطرف والتشويش على المسلمين المعتدلين
تحقيق فرنسي يكشف أذرع "أردوغان" لنشر التطرف والتشويش على المسلمين المعتدلين
Time منذ 46 دقيقة Views 1507
تحديثات حصرية في أحدث سيارات MX-5 2021
تحديثات حصرية في أحدث سيارات MX-5 2021
Time منذ 51 دقيقة Views 1311
خطوات الإستعلام عن رسوم الشحن الداخلي والدولي عبر تطبيق "مؤسسة البريد"
خطوات الإستعلام عن رسوم الشحن الداخلي والدولي عبر تطبيق "مؤسسة البريد"
Time منذ 56 دقيقة Views 1477