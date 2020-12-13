بالصور.. حادث مروع ينتهي بمأدبة عشاء بعد نجاة خطيب مسجد معروف في القرى

الباحة (صدى):
نجا أحد أقدم خطباء الجمعة في محافظة القرى وعضو المجلس البلدي بالمحافظة سابقاً من حادث مروع أسفر عن تهشم كامل لسيارته بعد إصطدامها بشاحنة ثقيلة .
وكشفت صور متداولة عن الحادث المروع وكسف تهشمت سيارة "الشيخ الزهيري " من واجهة القيادة بالكامل ، فيما تدخلت العناية الإلهية ولم يسفر الحادث سوى عن كسر قدمه .
وكان الشيخ الزهيري متجهاً بمركبته إلى منزله من أسفل طريق شمرخ بعد منتزه نخال الوطني ، وفوجئ بتعطل مكابح السيارة وعدم السيطرة عليها بينما كانت أمامه شاحنة محملة بالرمال فاصطدم بها .
وباشرت الجهات المختصة الحادث على الفور وتم إخراجه بعد قص ركام الحديد ، وفقاً لـ "سبق " .
وانتهى الحادث المروع بمأدبة عشاء كبيرة حضرها الأهالي لنجاة الشيخ " الزهيري " وفقاً للإجراءات الإحترازية .