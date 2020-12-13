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إصابات مؤثرة في صفوف الوحدة تضعف موقفه أمام الهلال

Time منذ ساعة
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إصابات مؤثرة في صفوف الوحدة تضعف موقفه أمام الهلال

نواف السالم (صدى):
واصل فريق الهلال استعداداته لملاقاة الوحدة على ملعب الملك فهد الدولي، في السابعة و45 دقيقة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكرت تقارير صحفية أن الوحدة يدخل مباراة الهلال، وهو يعاني من إصابات مؤثرة في صفوف الفريق، تتمثل في الرباعي عبد الله العويشير، يوسف نياكاتي، جوستافو، لخضوعهم لبرنامج تأهيلي مكثف.

وأضافت أن مناورة الوحدة الأخيرة، التي أجراها المدرب فييرا، كشفت عن إعادة المدافع البرازيلي بيدرو هنريكي للتشكيل بديلًا للحافظ، وراغد النجار حارسًا، وهيرناني بديلًا لجوستافو، على أن يحل أحمد عبده مهاجمًا بديلًا لنياكاتي.

كما اعتمد فييرا إغلاق منطقة الوسط بخمسة لاعبين لتضييق المساحات على لاعبي فريق الخصم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله اعلم بحالها وحالهم ..
خالد
يعني شمس الكويتيه لم تخالف الذوق العام باتقبيل وحضن الرجال ليه هذا التنقظ
.M.
مصيره نار جهنم وبئس المصير 😂
ابو محمد 😎 ✍️
بألف صنقاار ..
علي أبو وليد
الفرق كلها تضيع واللاعبين كلها تضيع لكنك يا وليد الفراج مركز على النصر وخصوصا حمد الله الجلاد لأنه أضاع ضربات الجزاء والغريب تحميل حمد الله ضياع النقاط للفريق وتحميل حمد الله على أنه السبب في وضع النادي والبقاء في المركز ١٥ لكنها واضحه حاب تسبب بلبله بين النادي وحمد الله لكن هيهات

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