إصابات مؤثرة في صفوف الوحدة تضعف موقفه أمام الهلال

نواف السالم (صدى):
واصل فريق الهلال استعداداته لملاقاة الوحدة على ملعب الملك فهد الدولي، في السابعة و45 دقيقة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وذكرت تقارير صحفية أن الوحدة يدخل مباراة الهلال، وهو يعاني من إصابات مؤثرة في صفوف الفريق، تتمثل في الرباعي عبد الله العويشير، يوسف نياكاتي، جوستافو، لخضوعهم لبرنامج تأهيلي مكثف.
وأضافت أن مناورة الوحدة الأخيرة، التي أجراها المدرب فييرا، كشفت عن إعادة المدافع البرازيلي بيدرو هنريكي للتشكيل بديلًا للحافظ، وراغد النجار حارسًا، وهيرناني بديلًا لجوستافو، على أن يحل أحمد عبده مهاجمًا بديلًا لنياكاتي.
كما اعتمد فييرا إغلاق منطقة الوسط بخمسة لاعبين لتضييق المساحات على لاعبي فريق الخصم.