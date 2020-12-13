بالفيديو.. ملك التوقعات يكشف توقعاته لمباراة الهلال والوحدة

نواف السالم (صدى):
كشف حسن الصبحان الشهير بملك التوقعات، اليوم الأحد، عن توقعاته لمباراة الهلال أمام الوحدة، مؤكدًا أن نسبة فوز الهلال مليار في المائة.
وأوضح "ملك التوقعات" أنه سيتم اللعب بنفس التشكيلة ومادو سيكون ظهير أيمن، فيما سيحرز الأهداف فييتو وغوميز قد يسجل هدفين منهما ركلة جزاء وسالم الدوسري.
ويواجه نادي الهلال، نظيره الوحدة على ملعب الملك فهد الدولي، في السابعة و45 دقيقة مساء اليوم "الأحد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويتزعم الهلال صدارة دوري المحترفين، برصيد 19 نقطة من 7 مباريات، بينما يأتي الوحدة في المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط.