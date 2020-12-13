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الإطاحة بتشكيل عصابي سرق مركبات عملاء شركات التأجير في الرياض

Time منذ 42 دقيقة
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الإطاحة بتشكيل عصابي سرق مركبات عملاء شركات التأجير في الرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم الأحد ، من الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن سرقة مركبات عملاء شركات التأجير المنتهية بالتمليك.

وفي التفاصيل، صَرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن سرقة مركبات عملاء شركات التأجير المنتهية بالتمليك، وتفكيكها وبيع أجزائها.

وأوضح أنه تم القبض على (5) متهمين ( مواطن ومقيم من الجنسية السورية، وثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، وجارٍ استكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الانتربول السعودي لإصدار مذكرة استرداد بحق متهم آخر من خارج المملكة.

كما ضُبِط عددٌ من المركبات المسروقة وأجزائها في الموقع الذي خُصص لإخفائها غرب مدينة الرياض، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

كان زمان
طيب وين راحت ...الفوس .. يعني ( 2.0000000) ريال سعودي مبلغ كبييير ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه تزوج الأموات قبل الأحياء
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه تزوج الأموات قبل الأحياء
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه تزوج الأموات قبل الأحياء
.M.
كم أحترم هذه المقولة النافعة (في التأني السلامة وفي السرعة الندامة) السرعة وعدم الإنتباه في القياده من أكبر الأسباب المؤدية إلى الحوادث ويدخل من ضمنها النظر للهواتف المحمولة أو النوم والتعب والإرهاق، أسأل الله العلي العظيم أن يرحمهم إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

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