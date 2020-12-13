زيدان: "تألمنا من الانتقادات ولكن جعلتنا أقوى"

وكالات (صدى):
أكد المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، على أن فريقه استفاد من الانتقادات الموجهة ضده في الأسابيع الأخيرة، ليحقق الانتصار المهم بهدفين نظيفين على جاره وغريمه أتلتيكو مدريد، في مباراة قمة بالدوري الإسباني، السبت.
وقال زيدان في مؤتمر صحفي بعد الفوز: "لقد تألمنا من بعض الأشياء التي قيلت لكن هذا جعلنا أقوى. الانتقادات جزء من كرة القدم ويجب تعلم كيفية التعامل معها. لكن أهم شيء أننا نؤمن بما نفعله. واليوم أثبت ريال مدريد أنه يعرف كيف يلعب ويؤدي".
وأشاد المدرب بالكثير من لاعبيه، وخص بالحديث ثنائي الوسط توني كروس ولوكا مودريتش، وقائلا إنهما يقدمان نفس المستوى الذي كان عليه النادي عندما فاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.