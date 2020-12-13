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"المسند": اليوم سهود ومهود وسحب قد تكون ممطرة

Time منذ 10 دقائق
Views 1234
"المسند": اليوم سهود ومهود وسحب قد تكون ممطرة

الرياض (صدى):
كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، حالة الطقس اليوم، الأحد، مؤكداً أنها ستكون"سهود ومهود" عدا أجزاء من منطقتي عسير وجازان.

كما توقع أن تتشكل اليوم السحب التي قد تكون ممطرة، بجانب نشاط رياح جنوبية على الحدود الشمالية لمناطق الحدود الشمالية، والجوف، تبوك.

ونوه "المسند" بدرجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في المملكة، حيث سجلت رفحاء أدني درجة بمقدار6.5 درجة مئوية، فيما سجلت جيزان درجة حرارة أعلى مقارنة بباقي المحطات، ووصلت درجة الحرارة بها 23.7 درجة مئوية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاهما الله خير ، كل منهما بفعله يرفع الراس ..
الملل5
ايه من اين لك هذا من يدفع لها من يتكفل بقيمة الحفل سبحان من يعلم بالغيب
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
رحم الله الملك العادل الصالح ، وجه الخير ابو بندر .. آمين ..
سفر
الفقر بمن حضر، هذا الفريق مارات عيني فريق ع شاكلته،للعيبه؛ اداره؛ جمهور؛

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