ارتفاع أسعار الذهب في المملكة اليوم

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأحد، في السوق المحلي ، بنحو طفيف.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 222.97 ريال (59.18 دولار)، مقابل 221.80 ريال (59.13 دولار) في تعاملات أمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 194.23 ريال (51.78 دولار)، مقابل 194.07 ريال (51.74 دولار) أمس السبت.
كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 166.48 ريال (44.39 دولار)، مقابل 166.35 ريال (44.35 دولار) أمس.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 129.48 ريال (34.49 دولار)، مقابل 129.06 ريال (34.25 دولار) أمس، وسعر جرام الذهب عيار 12 وصل إلى 110.90 ريال (29.59 دولار).