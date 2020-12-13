الأعداد السابقة للصحيفة

ارتفاع أسعار الذهب في المملكة اليوم

Time منذ ساعتين
Views 1654
ارتفاع أسعار الذهب في المملكة اليوم

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأحد، في السوق المحلي ، بنحو طفيف.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 222.97 ريال (59.18 دولار)، مقابل 221.80 ريال (59.13 دولار) في تعاملات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 194.23 ريال (51.78 دولار)، مقابل 194.07 ريال (51.74 دولار) أمس السبت.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 166.48 ريال (44.39 دولار)، مقابل 166.35 ريال (44.35 دولار) أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 129.48 ريال (34.49 دولار)، مقابل 129.06 ريال (34.25 دولار) أمس، وسعر جرام الذهب عيار 12 وصل إلى 110.90 ريال (29.59 دولار).

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاهما الله خير ، كل منهما بفعله يرفع الراس ..
الملل5
ايه من اين لك هذا من يدفع لها من يتكفل بقيمة الحفل سبحان من يعلم بالغيب
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
رحم الله الملك العادل الصالح ، وجه الخير ابو بندر .. آمين ..
سفر
الفقر بمن حضر، هذا الفريق مارات عيني فريق ع شاكلته،للعيبه؛ اداره؛ جمهور؛

أخر الأخبار

"المسند": اليوم سهود ومهود وسحب قد تكون ممطرة
"المسند": اليوم سهود ومهود وسحب قد تكون ممطرة
Time منذ 10 دقائق Views 1229
"تداول" تحذر المستثمرين من التعامل مع أشخاص غير مرخص لهم
"تداول" تحذر المستثمرين من التعامل مع أشخاص غير مرخص لهم
Time منذ 16 دقيقة Views 1207
أمير الحدود الشمالية يوجه باتخاذ اللازم تجاه مقطع السخرية باسم إحدى القرى
أمير الحدود الشمالية يوجه باتخاذ اللازم تجاه مقطع السخرية باسم إحدى القرى
Time منذ 31 دقيقة Views 1594
زيدان: "تألمنا من الانتقادات ولكن جعلتنا أقوى"
زيدان: "تألمنا من الانتقادات ولكن جعلتنا أقوى"
Time منذ 35 دقيقة Views 1480
بالفيديو.. "أميرة محمد" تحتفل بعيد ميلادها بالرقص في إحدى الفنادق
بالفيديو.. "أميرة محمد" تحتفل بعيد ميلادها بالرقص في إحدى الفنادق
Time منذ 40 دقيقة Views 663
معايير أساسية لتقديم الخدمة في مؤسسات الطوافة
معايير أساسية لتقديم الخدمة في مؤسسات الطوافة
Time منذ 45 دقيقة Views 1434
صورة نادرة للملك خالد مع رؤساء الدول العربية في الحرم المكي
صورة نادرة للملك خالد مع رؤساء الدول العربية في الحرم المكي
Time منذ 50 دقيقة Views 1633
3 مشروبات شتوية تفسد بزيادة التسخين وعدم التقليب
3 مشروبات شتوية تفسد بزيادة التسخين وعدم التقليب
Time منذ 56 دقيقة Views 1360
"تطوير التعليم القابضة" تعلن عن وظائف شاغرة
"تطوير التعليم القابضة" تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ ساعة Views 1631
مطالبة «ساسكو» بتعديل إقرارتها الزكوية ودفع 12 مليون ريال
مطالبة «ساسكو» بتعديل إقرارتها الزكوية ودفع 12 مليون ريال
Time منذ ساعة Views 1582