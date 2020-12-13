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"تطوير التعليم القابضة" تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
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"تطوير التعليم القابضة" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة تطوير التعليم القابضة باب التقديم على وظائف لحملة الثانوية فأعلى بمكة المكرمة ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- مشرف : بكالوريوس تربية خاصة / علوم صحية ، خبرة ثلاث سنوت .

2- معلم تربية خاصة – مسار إعاقة عقلية: بكالوريوس تربية خاصة / مسار إعاقة عقلية ، خبرة ثلاث سنوات .

3- معلم تربية خاصة – مسار توحد واضطرابات سلوكية : بكالوريوس تربية خاصة مسار توحد واضطرابات سلوكية / خبرة ثلاث سنوات .

4- مقدم رعاية : ثانوية عامة / يفضل بكالوريوس تربية خاصة ، ويفضل خبرة عامين .

5- اخصائي تخاطب : بكالوريوس في أمراض اللغة ، سنو واحدة خبرة .

6- اخصائي علاج وظيفي : بكالوريوس علاج وظيفي ، سنة تدريبية بمستشفى أو مركز تأهيل .

وحول موعد التقديم ، أكدت أنه متاح اليوم الأحد 28 / 4 / 1442هـ ، الموافق 13 / 12 / 2020 م ، وذلك عبر الرابط من هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاهما الله خير ، كل منهما بفعله يرفع الراس ..
الملل5
ايه من اين لك هذا من يدفع لها من يتكفل بقيمة الحفل سبحان من يعلم بالغيب
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
رحم الله الملك العادل الصالح ، وجه الخير ابو بندر .. آمين ..
سفر
الفقر بمن حضر، هذا الفريق مارات عيني فريق ع شاكلته،للعيبه؛ اداره؛ جمهور؛

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