"تطوير التعليم القابضة" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة تطوير التعليم القابضة باب التقديم على وظائف لحملة الثانوية فأعلى بمكة المكرمة ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- مشرف : بكالوريوس تربية خاصة / علوم صحية ، خبرة ثلاث سنوت .
2- معلم تربية خاصة – مسار إعاقة عقلية: بكالوريوس تربية خاصة / مسار إعاقة عقلية ، خبرة ثلاث سنوات .
3- معلم تربية خاصة – مسار توحد واضطرابات سلوكية : بكالوريوس تربية خاصة مسار توحد واضطرابات سلوكية / خبرة ثلاث سنوات .
4- مقدم رعاية : ثانوية عامة / يفضل بكالوريوس تربية خاصة ، ويفضل خبرة عامين .
5- اخصائي تخاطب : بكالوريوس في أمراض اللغة ، سنو واحدة خبرة .
6- اخصائي علاج وظيفي : بكالوريوس علاج وظيفي ، سنة تدريبية بمستشفى أو مركز تأهيل .
وحول موعد التقديم ، أكدت أنه متاح اليوم الأحد 28 / 4 / 1442هـ ، الموافق 13 / 12 / 2020 م ، وذلك عبر الرابط من هنــــــــــــا .