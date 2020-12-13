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مطالبة «ساسكو» بتعديل إقرارتها الزكوية ودفع 12 مليون ريال

Time منذ ساعة
Views 1582
مطالبة «ساسكو» بتعديل إقرارتها الزكوية ودفع 12 مليون ريال

الرياض (صدى):
تلقت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، خطابات من الهيئة العامة للزكاة والدخل بتعديل للإقرارات الزكوية المقدمة للفترة من عام 2014م وحتى عام 2018م.

وتضمن الخطاب، المطالبة بسداد فروقات زكوية عن السنوات المشار إليها بإجمالي مبلغ 12.33 مليون ريال، ويحق للشركة الإعتراض على تلك التعديلات خلال المدة النظامية (ستون يوما) من تاريخ إستلام الخطابات.

وعلى ذلك سوف تقوم الشركة برفع لائحة الإعتراض على تلك التعديلات خلال المدة النظامية، كما سوف يتم تحديد الأثر المالي لاحقاً والإعلان عن أي مستجدات في هذا الشأن.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاهما الله خير ، كل منهما بفعله يرفع الراس ..
الملل5
ايه من اين لك هذا من يدفع لها من يتكفل بقيمة الحفل سبحان من يعلم بالغيب
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
رحم الله الملك العادل الصالح ، وجه الخير ابو بندر .. آمين ..
سفر
الفقر بمن حضر، هذا الفريق مارات عيني فريق ع شاكلته،للعيبه؛ اداره؛ جمهور؛

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