"طاقات" يعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت البوابة الوطنية للعمل " طاقات " التابعة لوزارة العمل عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين في عدة مدن .
وجاءت أهم الوظائف في شركات " سافير للخدمات الطبية بجدة ، ومكتب لبنات مهندسون استشاريون بالرياض ، وشركة سراكو بالبكيرية ، والشركة السعودية لمعدات الديزل ، ومستودع الحجاز الغذائية ، وشركة المصنع السعودي لتقنية الخيوط والنسيج ، وغيادة أتقان الحجامة الطبية بالدمام " ، وغيرها من الشركات .
وتتنوع الوظائف المطلوبة بين مندوبي مبيعات ، ومحاسبين ، وفنيين ، ومدراء ، وخدمة عملاء ، وغيرها من الوظائف ، وذلك برواتب تتراوح بين 4000 ريال و7.500 ريال .
ويمكن متابعة المزيد من الوظائف بشركات أخرى عبر " طاقات " على الرابط التالي من هنــــــــــــا .