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"طاقات" يعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن

Time منذ 20 دقيقة
Views 1382
"طاقات" يعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت البوابة الوطنية للعمل " طاقات " التابعة لوزارة العمل عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين في عدة مدن .

وجاءت أهم الوظائف في شركات " سافير للخدمات الطبية بجدة ، ومكتب لبنات مهندسون استشاريون بالرياض ، وشركة سراكو بالبكيرية ، والشركة السعودية لمعدات الديزل ، ومستودع الحجاز الغذائية ، وشركة المصنع السعودي لتقنية الخيوط والنسيج ، وغيادة أتقان الحجامة الطبية بالدمام " ، وغيرها من الشركات .

وتتنوع الوظائف المطلوبة بين مندوبي مبيعات ، ومحاسبين ، وفنيين ، ومدراء ، وخدمة عملاء ، وغيرها من الوظائف ، وذلك برواتب تتراوح بين 4000 ريال و7.500 ريال .

ويمكن متابعة المزيد من الوظائف بشركات أخرى عبر " طاقات " على الرابط التالي من هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

هذا طاعة لله ، رحم الله الملك خالد و جعله في ميزان حسناته .
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
ابو وليد
ان شاء اللله خيباته تستمر وجه الفقر لا ادب ولا اخلاق وتعالي على زملائه وحتى ادارته -- فيه مثل قديم يقول -- لاتكبر راس الحمار وتقوله اششش -- خيزرانه وحيمشي صح
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد

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