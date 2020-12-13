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مواقع فلبينية تنشط عبر خدمة «معروفة» للترويج لاستقدام العاملات

Time منذ 24 دقيقة
Views 1461
مواقع فلبينية تنشط عبر خدمة «معروفة» للترويج لاستقدام العاملات

الرياض (صدى):
لجأت العديد من الأسر للاستقدام عبر خدمة «معروفة» التي أتاحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاستقدام عاملات فلبينيات بفرق يصل إلى 65% عن أسعار الاستقدام العادية.

ودفع الارتفاع الكبير في الأسعار، العديد للجوء لمواقع فلبينية متخصصة بعرض السير الذاتية للعاملات المنزليات الراغبات بالعمل؛ حيث يتم عبر تلك المواقع، والتي نشطت مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي اختيار العاملة المنزلية باستعراض سيرتها الذاتية ومهاراتها، ورغباتها الوظيفية التي تحدد من خلالها نوع الأعمال التي ترغب أن تقوم بها.

وبعد اختيار العاملة المناسبة من حيث المهارات والرغبات والمواصفات يتم التواصل معها عن طريق عدد من الطرق التي يتيحها الموقع ليتم التفاهم والاتفاق بين الطرفين، وترسل العاملة جواز سفرها لإنهاء إجراءات الاستقدام التي تنتقل بعدها إلى موقع «مساند» التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويتم اختيار المكتب الذي من خلاله سيتم انهاء إجراءات استقدام العاملة واختيار نوع الخدمة المرغوبة عن طريق اختيار خيار «معين باسم» والذي ينهي إجراءات العاملات اللاتي تم اختيارهن مسبقا من قبل صاحب العمل حيث تفاوتت أسعار الخدمات بين 8050 وحتى 8600 ريال وبفترة استقدام محددة بين 90-120 يوما يحددها المكتب المتفق معه.

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أحدث التعليقات

هذا طاعة لله ، رحم الله الملك خالد و جعله في ميزان حسناته .
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
ابو وليد
ان شاء اللله خيباته تستمر وجه الفقر لا ادب ولا اخلاق وتعالي على زملائه وحتى ادارته -- فيه مثل قديم يقول -- لاتكبر راس الحمار وتقوله اششش -- خيزرانه وحيمشي صح
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد

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