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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من شمال وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة جازان ومرتفعات عسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

شيخين
اجل ماهي حول الرياض بس حولنا حولينا
زعيم اااسيا
باقي ٣مباريات يخسر فيها النصر ويتصدر الفرق الي تصارع على الهبوط والله يعين الفرق فالدرجه الاولى من ضجيج هذا النويدي الصغير
زعيم اااسيا
لاتلومهم متعودين على الدفع الرباعي لما حضرت العداله كلن عاد الى وضعه الطبيعي الهلال ثقافته الفوز على الخصم والصافره وهكذا حصد الالقاب الخارجيه والمحليه ولاغرابه من التشكيك من الجار الصغير لانهم قدرهم انهم يعشقون كيان مجهول الهويه حتى المؤسس لايعلمون من هو عطفا على تضليل اعلامهم
وافي
بلاد الحرمين اصبحت مرتع للقحاب والمخانيث اعزكم الله
بدر الروقي
ياجماعة هذا الشخص مع قشعان الروقي بالله عليكم لديهم فكر رياضي حتى يستاضفوا في قنواتنا الرياضية لا ولا تنسون التويجري المتهكم دوري ام احمد ٠

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