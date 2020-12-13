القبض على وزير النقل بحكومة الإخوان في مصر

القاهرة (صدى):
ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، السبت، القبض على حاتم عبداللطيف وزير النقل في حكومة هشام قنديل في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، لاتهامه في قضايا تتعلق بالإرهاب.
يأتي ذلك تزامنا مع حملة الاعتقالات لعناصر الجماعة الإرهابية في مصر الأخيرة، حيث ألقت الأجهزة الأمنية الجمعة، القبض على محمد رجب، صاحب مجموعة محلات ”أولاد رجب“، وترحيله بتهمة دعم الإرهاب.
وكانت السلطات قد قررت حبس خالد الأزهري، وزير القوى العاملة الأسبق في حكومة هشام قنديل، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ في القضية ذاتها المتهم فيها رجب السويركي، صاحب سلسلة محلات ”التوحيد والنور“، بمشاركة جماعة إرهابية أهدافها.
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