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القبض على وزير النقل بحكومة الإخوان في مصر

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القبض على وزير النقل بحكومة الإخوان في مصر

القاهرة (صدى):
ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، السبت، القبض على حاتم عبداللطيف وزير النقل في حكومة هشام قنديل في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، لاتهامه في قضايا تتعلق بالإرهاب.

يأتي ذلك تزامنا مع حملة الاعتقالات لعناصر الجماعة الإرهابية في مصر الأخيرة، حيث ألقت الأجهزة الأمنية الجمعة، القبض على محمد رجب، صاحب مجموعة محلات ”أولاد رجب“، وترحيله بتهمة دعم الإرهاب.

وكانت السلطات قد قررت حبس خالد الأزهري، وزير القوى العاملة الأسبق في حكومة هشام قنديل، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ في القضية ذاتها المتهم فيها رجب السويركي، صاحب سلسلة محلات ”التوحيد والنور“، بمشاركة جماعة إرهابية أهدافها.

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
يالك من عجوز شمطاء مسيلمة العصر والزمان يوم لك جمهور مصدق ونت مافية قناة رياضية ماسمعت بها على الهواء مباشرة اذلف الباب يفوت جمل ووجهك قاحي
abdul
"...ويظهر باسون، وهو طاهي متخصص في "المطبخ الإنجيلي" في مطعمه في القدس، في عرض صباحي إسرائيلي شعبي لإعطاء بعض النصائح والحيل التي تتناول الجراد، حسبما أفادت صحيفة هآرتس. كما أن مطعم باسون ليس هو الوحيد الذي يقدم نصائح الطهي. " كتب الحاخام ناتان سيفكين قطعة للتايمز الإسرائيلية في عطلة نهاية هذا الأسبوع لتشجيع اليهود على تناول الحشرات [يعني الجراد]، مشيراً إلى أنهم حلال." " ويقول الحاخام سركين "لقد تناولت الجراد في مناسبات عديدة". "إنهم لا يحتاجون إلى شكل خاص من أشكال الذبح، وعادة ما يقتلهم المرء بإسقاطها في الماء المغلي. يمكن طهيها بطرق مختلفة، وبسبب فقداني إلى أي مهارات خاصة في الطبخ، عادة ما أقوم بقلي الطعام بالزيت وبعض التوابل". هكذا ينصحون علماء غيرنا شعوبَهم بالإقتتات بالجراد.(كان المقال قبل بضع سنين). أين علماءنا منا في مثل ذالك النصح ولماذا ساكتين في موضوع تسميم الرزق الذي ساقه الله إلي ديار الحرمين من عبر البحار والحدود الدولية ؟
جولانا
اللحين هذا البزر يبي يتزوج وحده كبره امه🤨🤨🤨
جولانا
اللحين هذا البزر يبي يتزوج وحده كبره امه🤨🤨🤨
أبو كنان
وجهة نظر والله أعلم: إن كان البيت واحد والمدخل واحد فالأفضل ابتعاده عن المنزل وإن كان المجلس منفصلا عن البيت وبمدخل خاص فلا بأس ..الحمو الموت كما قال صلى الله عليه وسلم. آخر الزمن يخوف والحرص واجب ومهم

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