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بالفيديو..عبدالعزيز خوجة يكشف سبب مكالمات الملك فهد له يوميًا في الثانية صباحًا

Time منذ 9 دقائق
Views 1218
بالفيديو..عبدالعزيز خوجة يكشف سبب مكالمات الملك فهد له يوميًا في الثانية صباحًا

الرياض (صدى):
كشف وزير الإعلام الأسبق الدكتور عبدالعزيز خوجة، تفاصيل مكالمة وردته من الملك فهد رحمه الله بسبب خبر.

وقال خوجة، إنه عندما كان وكيلا لوزارة الإعلام للشؤون الإعلامية، ورده اتصال من الملك فهد في وقت متأخر وسأله عن خبر سياسي مغلوط سمعه في الإذاعة ، وذلك عندما كان ولياً للعهد.

وأوضح أنه وقتها لم يكن يتابع الإذاعة، ومن ثم اتصل بالمسؤولين لمعرفة التفاصيل، ثم رجع إلى الملك فهد وأخبره بالأمر، مؤكدا أن الملك كان يتابع كل شيء، ويتفاعل مع الأخبار المحلية والعالمية، وحتى المسلسلات كان يحرص أن تعرض بصورة معينة.

وأشار إلى أن الملك ظل يتصل به يوميا عند الساعة الثانية صباحا، ويتحدث معه حول ملاحظاته على بعض ما يرد في الإذاعة والتلفزيون والصحف، وهو ما جعله يحرص على الإلمام بكل التفاصيل مهما كانت كبيرة أو صغيرة.

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أحدث التعليقات

abdul
٦٢% من إجمالي الجراد پروتين مغذِّي مفيد. قارن ذالك بإجمالي وزن البقر حيث الپروتين بين ٧ و١٦ % من وزن البقر، وبين ٣٦ و٤١% من وزن الضأن. وقس علي ذالك. بدل صرف ملايين من الريالات في الطائرات الرشاشة و العمال والسيارات والمكينات التي ترش بالمبيدات أفضل تُصرَف تلك الفلوس لمن ينصبون الشِّباك علي مسار الاسراب ويصيدونها او من يجمعونها بالليل حيث تظل الاسراب جاثمة ونائمة. والذي يجمع تلك الخيرات الإلهية يأكلها لروحه أو يبيعها للشياب لتنشيط ما جفّ من ذكورتهم وإعادة الشبابية في روحهم. وربما رجع شعرهم المشتعل شيبا إلي لونه ايام الصبا. طبعا لا أقسم ولا أضمن لهم عودة صبغة الشعر كما كان في عز شبابهم. ههههه
الصامت555
على قولى عبدالله السدحان من جرف لدحديردة 😂😂😂
ابو فهد
مافيه جديد من زمان نقولها اعلام الزعيقيات اعلام وسخ ودايم يتصنعووون المثاليه مثلا على اعلامييين الزعيقيه صحيفة صدي 🤓 اما امنياتهم بهبوط النصررر العالمي هذي امنيهم من ايام عبدالرحمن ابن سعود الله يرحمه لاكن حلمهم بإذن الله مراح يتحقيق وماستبعد لي يصير لنادي العالمي سببه ..... راعي سوابق باعتراف لاعبهم النعيمه
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
💔😥انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمهم ويصبر ذويهم🤲
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
لاتفرحون لسى مارحل😜 بعدين له الشرف يبقى مع من عرف الجمهور عنه ع الاقل ذاق الحلال👍الله يغنيها بحلاله عن حرامه🤲🙏

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