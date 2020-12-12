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عقوبة على أحد المشاركين بمهرجان الإبل بسبب " تجميل الشفاه "

Time منذ ساعة
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عقوبة على أحد المشاركين بمهرجان الإبل بسبب " تجميل الشفاه "

الرياض (صدى):
أصدرت اللجنة القانونية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، عقوباتها بحق أحد المشاركين في فئة الفحل وإنتاجه للون الشعل، بعد ضبط حالات العبث من اللجنة الطبية المتخصصة.

وبينت اللجنة أن نوع العبث " سحب جائر في الشفاه "، وتم استبعاد الإبل المخالفة من المشاركة، وتعليق مشاركة المخالف وهو كويتي الجنسية، حتى سداد المقابل المادي المقرر.

ودخل العبث لتجميل الناقة عالم الإبل، باللجوء إلى الطرق الصناعية للتجميل، ولكنَّ مسؤولي مهرجان الملك عبدالعزيز الإبل أوقفوا تلك الطرق التحايلية بلجنة مختصة، تستطيع أن تكشف هذه التلاعبات بكل سهولة، وفرضت عقوبات صارمة للحد من تلك الممارسات.

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أحدث التعليقات

ابو فهد
مافيه جديد من زمان نقولها اعلام الزعيقيات اعلام وسخ ودايم يتصنعووون المثاليه مثلا على اعلامييين الزعيقيه صحيفة صدي 🤓 اما امنياتهم بهبوط النصررر العالمي هذي امنيهم من ايام عبدالرحمن ابن سعود الله يرحمه لاكن حلمهم بإذن الله مراح يتحقيق وماستبعد لي يصير لنادي العالمي سببه ..... راعي سوابق باعتراف لاعبهم النعيمه
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
💔😥انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمهم ويصبر ذويهم🤲
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
لاتفرحون لسى مارحل😜 بعدين له الشرف يبقى مع من عرف الجمهور عنه ع الاقل ذاق الحلال👍الله يغنيها بحلاله عن حرامه🤲🙏
ابو فهد
الساحق !!واضح انك تبث سمومك مثل العاده يازعيقي متى صار نتيجة ٢/ ١ نتيجه ساحقه والله انك مسكين
بلبل البحر
الخيانة حرام والتجسس حرام .. الله يتوب على التائبين

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