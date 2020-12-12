بالفيديو.. تفاصيل الحادث الذي حوّل زفاف إلى مأتم بخميس مشيط

الرياض (صدى):
على خلفية الحادث المأساوي الذي شهده طريق الرين -بيشة ،راح ضحيته 4 أشخاص أثناء ذهابهم لحضور حفل زفاف، كشف أحد أقرباء العائلة المتوفاة تفاصيل الحادث.
وقال المواطن عبد الله الخثعمي خلال برنامج " يا هلا " إن المتوفى مسفر كان برفقة زوجته وابنه وزوجة ابنه، خارجين من الرياض.
وأضاف: " وقع الحادث بين محافظة الرين ومنطقة تُسمى روتان، حيث اصطدمت سيارتهم مع شاحنة دينا، ما أسفر عن وفاتهم فورا جميعًا، لتبدأ الجهات المختصة مباشرة الحادث واستخراج الجثث من حطام السيارة ".
وأشار إلى أنه لم يتبين حتى الآن كيفية وقوع الحادث، وأنهم ينتظرون نتائج التحقيقات لمعرفة التفاصيل.
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