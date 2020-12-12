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بالفيديو.. تفاصيل الحادث الذي حوّل زفاف إلى مأتم بخميس مشيط

Time منذ 14 دقيقة
Views 1482
بالفيديو.. تفاصيل الحادث الذي حوّل زفاف إلى مأتم بخميس مشيط

الرياض (صدى):
على خلفية الحادث المأساوي الذي شهده طريق الرين -بيشة ،راح ضحيته 4 أشخاص أثناء ذهابهم لحضور حفل زفاف، كشف أحد أقرباء العائلة المتوفاة تفاصيل الحادث.

وقال المواطن عبد الله الخثعمي خلال برنامج " يا هلا " إن المتوفى مسفر كان برفقة زوجته وابنه وزوجة ابنه، خارجين من الرياض.

وأضاف: " وقع الحادث بين محافظة الرين ومنطقة تُسمى روتان، حيث اصطدمت سيارتهم مع شاحنة دينا، ما أسفر عن وفاتهم فورا جميعًا، لتبدأ الجهات المختصة مباشرة الحادث واستخراج الجثث من حطام السيارة ".

وأشار إلى أنه لم يتبين حتى الآن كيفية وقوع الحادث، وأنهم ينتظرون نتائج التحقيقات لمعرفة التفاصيل.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا يقين لبعض .. .. استغفر الله العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
نسأل العفو والستر والعافيه .. آمين ,,
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه .. آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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