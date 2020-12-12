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المطلق لمتصل يسأل عن حكم وجود أخيه بمنزل الزوجية حال غيابه: " لا بأس "

Time منذ 48 دقيقة
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المطلق لمتصل يسأل عن حكم وجود أخيه بمنزل الزوجية حال غيابه: " لا بأس "

الرياض (صدى):
أوضح المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، حكم وجود الأخ في مجلس منزل أخاه المتزوج حال غيابه عنه لعمل أو سفر مع وجود زوجته.

وقال المطلق إنه لا بأس في ذلك، إذا كان الباب الداخلي بين الزوجة وبين أخيه في غرفتها بعيدًا عنه في المنزل ذاته.

جاء ذلك ردا على استفسار شخص قال: " عندي أخي، وعندي زوجة، لدي منها ابنة، عمرها 5 سنوات، وإذا أردت الذهاب إلى العمل أو السفر هل هناك حرج في أن يكون أخي موجودًا في البيت بالمجلس دون أن يقفل الباب؟ ".

فأجابه المطلق بأنه لا بأس ولا حرج عليه، وليس هناك شيء إذا كان الباب الداخلي بين زوجته وبين أخيه فليس فيها شيء، ويكون مفتاح الباب عند الزوجة في حال إذا احتاجت إلى إغلاقه.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا يقين لبعض .. .. استغفر الله العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
نسأل العفو والستر والعافيه .. آمين ,,
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه .. آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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