الخيبات تلاحق حمد الله بعد إهداره لركلات الجزاء

ماجد محمد (صدى):
أهدر المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، ركلات جزاء عديدة احتسبت لفريقه، وآخرها عندما أضاع كرة أخرى من نقطة الـ18، في خسارة الأصفر أمام الأهلي 1-2، في المباراة التي تجمع الفريقين السبت في الرياض.
وكان حمد الله قد سدد في مواجهة الأهلي ركلة جزاء في الدقيقة 33 ؛ لكن محمد العويس حارس الأهلي، تصدى لها ببراعة، رافعاً رصيد المغربي في الكرات الخاطئة هذا الموسم، وسبق أن أهدر ركلتي جزاء في مواجة أبها والتي خسرها الفريق العاصمي 1-2 في الجولة السادسة، وأمام الاتفاق في المرحلة السابعة والتي انتهت بالتعادل 2-2 حيث فشل حمدالله في ركلة وسجل أخرى.
وسبق أن أهدر حمدالله البالغ 30 عاماً هداف الموسم الماضي بـ29 هدفاً، والذي قبله بـ 34، ركلة جزاء واحدة دورياً أمام الفتح في 2018-2019، قبل أن يهدر 3 أخرى في 3 مباريات متتالية.