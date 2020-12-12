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بالفيديو.. لاعب النصر مارتينيز:" كنا في حاجة للفوز ولكن الفريق يفتقد الثقة " 

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. لاعب النصر مارتينيز:" كنا في حاجة للفوز ولكن الفريق يفتقد الثقة " 

نواف السالم (صدى):
علق لاعب النصر، بيتي مارتينيز، على الهزيمة المذلة لفريقه أمام الأهلي، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال " مارتينيز " خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" كنا في حاجة للفوز لنبدأ المشوار من جديد "، مضيفا:"  الأمر وصل إلى الثقة التي يفتقدها الفريق وهذه أزمة، محتاجين زيادة تركيز لتعزيز الثقة ".

وكان فريق الأهلي فاز على النصر بنتيجة بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وبهذه النتيجة يتوقف النصر عند 4 نقاط، ويلعب أمام الباطن الإثنين 21 ديسمبر، ويصل الأهلي إلى 16 نقطة، ويلاقي الفتح الثلاثاء 22 ديسمبر.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا يقين لبعض .. .. استغفر الله العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
نسأل العفو والستر والعافيه .. آمين ,,
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه .. آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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