بالفيديو.. لاعب النصر مارتينيز:" كنا في حاجة للفوز ولكن الفريق يفتقد الثقة " 

نواف السالم (صدى):
علق لاعب النصر، بيتي مارتينيز، على الهزيمة المذلة لفريقه أمام الأهلي، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال " مارتينيز " خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" كنا في حاجة للفوز لنبدأ المشوار من جديد "، مضيفا:" الأمر وصل إلى الثقة التي يفتقدها الفريق وهذه أزمة، محتاجين زيادة تركيز لتعزيز الثقة ".
وكان فريق الأهلي فاز على النصر بنتيجة بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبهذه النتيجة يتوقف النصر عند 4 نقاط، ويلعب أمام الباطن الإثنين 21 ديسمبر، ويصل الأهلي إلى 16 نقطة، ويلاقي الفتح الثلاثاء 22 ديسمبر.