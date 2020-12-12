الأعداد السابقة للصحيفة

جامعة حفر الباطن تعلن عن بدء التقديم على الوظائف الأكاديمية

Time منذ 16 دقيقة
Views 1310
جامعة حفر الباطن تعلن عن بدء التقديم على الوظائف الأكاديمية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت جامعة حفر الباطن عن بدء التقديم لحملة شهادة الدكتوراه على وظائف أعضاء هيئة الدريس (أستاذ مساعد - أستاذ مشارك - أستاذ) في 10 تخصصات، اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد 28-4-1442هـ وحتى 5-5-1442هـ عبر المنصة الإلكترونية لتوظيف أعضاء هيئة التدريس على الرابط هنا

وقالت الجامعة أن ذلك يأتي ضمن خطتها لتوطين الوظائف الأكاديمية للعام الجامعي 1442هـ (رجال، نساء) في التخصصات العلمية التالية: (صيدلة، علم التشريح، علم وظائف الأعضاء، إدارة وتقنية المعلومات الصحية، التمريض، تغذية إكلينيكية، الهندسة الكهربائية، هندسة التصميم الداخلي، علوم بيانات، علوم حاسب)، مبينة أن استقبال الطلبات عبر الموقع الإلكتروني فقط، ولن يتم استقبال أي طلب ورقي نهائيًا.

وأضافت الجامعة بأنه يشترط للتقديم على الوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، وكذلك التوافق لامتداد التخصص بين الدرجات العلمية البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وأن تكون الدراسة عن طريق الانتظام والتفرغ في كل المراحل، واجتياز المقابلة الشخصية، مشيرة إلى أن المستندات المطلوب إرفاقها مع طلب التقديم هي: سيرة ذاتية، نسخة إلكترونية من الهويـة الوطنية، نسخة إلكترونيـة من المؤهـلات العلـمـيـة والدورات التدريبية وشهادات الخبرة العملية، نسخة إلكترونية من السجل الأكاديمي لكل مرحلة، وفي حال الحصول على شهادة من خارج المملكة يجب إرفاق المعادلة من وزارة التعليم، وأيضًا بيان خدمة للموظف الحكومي وذلك حسب شروط اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية.

وأشارت الجامعة إلى أنه ستتاح إمكانية التعديل على الطلب خلال فترة التقديم فقط، مع أهمية التأكد من رقم الجوال المدخل والبريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد، كما سيقوم البرنامج بإرسال رسالة للبريد الإلكتروني لتأكيد الطلب، مع أهمية متابعة المتقدم لحالة الطلب باستمرار من خلال خيار متابعة الطلب على المنصة؛ حيث سيتم عن طريقها إعلان المرشحين بموعد ومكان المقابلة الشخصية. مؤكدة أنه في حال عدم اكتمال المرفقات يعتبر الطلب لاغيًا، كما لا يعد التقديم ترشيحًا نهائيًا.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
انتبهي من النار تلهب شعرك ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقروده هي وسيارته ..
ابو محمد 😎 ✍️
تجمد باالثلج هو وكشرته ..
نصراوي سابق
على إدارة النصر التخلص من إعلاميي النصر المشردين المنتشرين في القنوات الفضائية ومواقع التواصل .. والتخلص من صفوان السويكت الفاشل الذي لا يرتقي إلى هذا المستوى وهو يحمل دكتوراه ( مضروبة ) دكتوراه بدون فكر ويكفي قول : 175000 الف ريال نقينها نق !! اسلوب شوارعي !!
ابن فوزان الاسعدي
اللي مابراسه هواء موته وحياته سوا

أخر الأخبار

فوائد شرب الماء في الشتاء
فوائد شرب الماء في الشتاء
Time منذ 51 ثانية Views 1020
الحالات التحكيمية لمباراة النصر والأهلي
الحالات التحكيمية لمباراة النصر والأهلي
Time منذ 3 دقائق Views 138
بالصور.. الهلال يُنهي تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة الوحدة 
بالصور.. الهلال يُنهي تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة الوحدة 
Time منذ 6 دقائق Views 1236
حديث عبدالعزيز الغيامة عن مشاكل نادي النصر
حديث عبدالعزيز الغيامة عن مشاكل نادي النصر
Time منذ 7 دقائق Views 191
تعليق وليد الفراج بعد خسارة النصر من الاهلي
تعليق وليد الفراج بعد خسارة النصر من الاهلي
Time منذ 8 دقائق Views 253
جامعة حفر الباطن تعلن عن بدء التقديم على الوظائف الأكاديمية
جامعة حفر الباطن تعلن عن بدء التقديم على الوظائف الأكاديمية
Time منذ 16 دقيقة Views 1310
شاهد.. محمد العويس يكشف سر الفوز الساحق للأهلي على النصر 
شاهد.. محمد العويس يكشف سر الفوز الساحق للأهلي على النصر 
Time منذ 29 دقيقة Views 1457
فصل واحد .. لرواية
فصل واحد .. لرواية
Time منذ 34 دقيقة Views 172
انتبهي من النيران في الشتاء
انتبهي من النيران في الشتاء
Time منذ 34 دقيقة Views 356
راحت البر ونشبت بين الطعوس
راحت البر ونشبت بين الطعوس
Time منذ 35 دقيقة Views 334