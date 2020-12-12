بالصور.. الهلال يُنهي تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة الوحدة 

طلال الغامدي (صدى):
أنهى نادي الهلال تحضيراته الميدانية، استعدادًا لمواجهة ضيفه الوحدة، مساء غد الأحد، على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث غلب الجانب الفني على الحصة التدريبية.
اشتمل المران على تدريبات فنية وتطبيقات تكتيكية، فيما أوضحت الأشعة التي أجراها الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية سيخضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي تتراوح مدته ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
وأجرى الحارس حبيب الوطيان مرانا لياقيا تنوع ما بين الجري وأدائه وأداء تدريبات بدنية، فيما دخل اللاعبون فور المران لمقر معسكر الأمير هذلول بن عبدالعزيز في مقر النادي تأهبا لخوض مواجهة الغد.