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بالصور.. الهلال يُنهي تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة الوحدة 

Time منذ 6 دقائق
Views 1236
بالصور.. الهلال يُنهي تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة الوحدة 

طلال الغامدي (صدى):
أنهى نادي الهلال تحضيراته الميدانية، استعدادًا لمواجهة ضيفه الوحدة، مساء غد الأحد، على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث غلب الجانب الفني على الحصة التدريبية.

اشتمل المران على تدريبات فنية وتطبيقات تكتيكية، فيما أوضحت الأشعة التي أجراها الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية سيخضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي تتراوح مدته ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وأجرى الحارس حبيب الوطيان مرانا لياقيا تنوع ما بين الجري وأدائه وأداء تدريبات بدنية، فيما دخل اللاعبون فور المران لمقر معسكر الأمير هذلول بن عبدالعزيز في مقر النادي تأهبا لخوض مواجهة الغد.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
انتبهي من النار تلهب شعرك ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقروده هي وسيارته ..
ابو محمد 😎 ✍️
تجمد باالثلج هو وكشرته ..
نصراوي سابق
على إدارة النصر التخلص من إعلاميي النصر المشردين المنتشرين في القنوات الفضائية ومواقع التواصل .. والتخلص من صفوان السويكت الفاشل الذي لا يرتقي إلى هذا المستوى وهو يحمل دكتوراه ( مضروبة ) دكتوراه بدون فكر ويكفي قول : 175000 الف ريال نقينها نق !! اسلوب شوارعي !!
ابن فوزان الاسعدي
اللي مابراسه هواء موته وحياته سوا

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