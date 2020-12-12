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بالفيديو.. قانوني: إعلانات التواصل الاجتماعي تتجاهل الأنظمة وتضلل المستهلك

Time منذ 37 دقيقة
Views 1378
بالفيديو.. قانوني: إعلانات التواصل الاجتماعي تتجاهل الأنظمة وتضلل المستهلك

عادل الحربي (صدى):
أكد المستشار القانوني أحمد الدهاس، أن بعض إعلانات التواصل الاجتماعي تتجاهل الأنظمة وتضلل المستهلك.

 

وأوضح الدهاس أنه يمكن تطبيق الإعلان التجاري الإلكتروني في حسابات مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق وضع آلية مشتركة بين مجلس التجارة الإلكتروني والجهات ذات العلاقة مثل هيئة الغذاء والدواء وهيئة الزكاة والدخل ووزارة الإعلام

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت عدة وقائع من التضليل والنصب على المستهلك من قبل أصحاب مواقع وهمية، مشيرا إلى أنه يمكن الحماية من الإعلانات المضللة باتباع تعليمات وزارة التجارة والشراء من مواقع موثوقة.

وعن ضوابط الإعلان التجاري الالكتروني ، قال المستشار القانوني أن مادة إعلانية لابد أن تتضمن اسم المنتج والتاجر ووسائل التواصل مع التاجر ، و عدم نشر علامة تجارية لايملك التاجر حق استعمالها أو علامة مقلدة.

وتابع: "حذرت الفقرة الثالثة من المادة 13 في اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني من استخدام أسماء المدن والمناطق والقبائل والأماكن العامة ",مؤكدا أنها تعد ملك للدولة والمجتمع .

وأشار إلى ضرورة قيام المستهلك الذي يتعرض للغش أو النصب أوالخداع عبر هذه الإعلانات المضللة بصرورة الاتصال على مركز بلاغات المستهلك 1900 أوإبلاغ الجهات ذات العلاقة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
انتبهي من النار تلهب شعرك ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقروده هي وسيارته ..
ابو محمد 😎 ✍️
تجمد باالثلج هو وكشرته ..
نصراوي سابق
على إدارة النصر التخلص من إعلاميي النصر المشردين المنتشرين في القنوات الفضائية ومواقع التواصل .. والتخلص من صفوان السويكت الفاشل الذي لا يرتقي إلى هذا المستوى وهو يحمل دكتوراه ( مضروبة ) دكتوراه بدون فكر ويكفي قول : 175000 الف ريال نقينها نق !! اسلوب شوارعي !!
ابن فوزان الاسعدي
اللي مابراسه هواء موته وحياته سوا

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