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وليد الفراج بعد تعثر النصر: الأصفر خارج الحسابات

Time منذ 51 دقيقة
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وليد الفراج بعد تعثر النصر: الأصفر خارج الحسابات

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي وليد الفراج على هزيمة فريق النصر أمام الأهلي في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الفراج: "‏من 24 نقطة حقق النصر 4 نقاط وخسر 20 نقطة في اول 8 جولات من دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين 2021" ٠

وأضاف : "منطقيا الأصفر خارج حسابات المنافسة على بطولة الدوري إلا إذا حدث انهيار للهلال والأهلي والشباب والاتحاد وهذا شبه مستحيل، الخوف من كابوس أكبر بهذا الترتيب" ٠

كان فريق الأهلي قد تغلب على نظيره النصر بنتيجة "٢_١" وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
انتبهي من النار تلهب شعرك ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقروده هي وسيارته ..
ابو محمد 😎 ✍️
تجمد باالثلج هو وكشرته ..
نصراوي سابق
على إدارة النصر التخلص من إعلاميي النصر المشردين المنتشرين في القنوات الفضائية ومواقع التواصل .. والتخلص من صفوان السويكت الفاشل الذي لا يرتقي إلى هذا المستوى وهو يحمل دكتوراه ( مضروبة ) دكتوراه بدون فكر ويكفي قول : 175000 الف ريال نقينها نق !! اسلوب شوارعي !!
ابن فوزان الاسعدي
اللي مابراسه هواء موته وحياته سوا

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