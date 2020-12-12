وليد الفراج بعد تعثر النصر: الأصفر خارج الحسابات

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي وليد الفراج على هزيمة فريق النصر أمام الأهلي في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال الفراج: "من 24 نقطة حقق النصر 4 نقاط وخسر 20 نقطة في اول 8 جولات من دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين 2021" ٠
وأضاف : "منطقيا الأصفر خارج حسابات المنافسة على بطولة الدوري إلا إذا حدث انهيار للهلال والأهلي والشباب والاتحاد وهذا شبه مستحيل، الخوف من كابوس أكبر بهذا الترتيب" ٠
كان فريق الأهلي قد تغلب على نظيره النصر بنتيجة "٢_١" وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.