شاهد.. ردة فعل حارس الأهلي بعد الفوز على النصر

طلال الغامدي (صدى):
أظهر مقطع فيديو ردة فعل حارس مرمى النادي الأهلي محمد العويس بعد الفوز على النصر، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبدا في المقطع " العويس " يضحك ويغني بطريقة طريفة أثارت إعجاب جماهير الأهلي المحبين للعويس، حيث حظي الفيديو بتفاعل لافت من قبل عشاق الساحرة المستديرة.
وكان فريق الأهلي قهر النصر بنتيجة بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبهذه النتيجة يتوقف النصر عند 4 نقاط، ويلعب أمام الباطن الإثنين 21 ديسمبر، ويصل الأهلي إلى 16 نقطة، ويلاقي الفتح الثلاثاء 22 ديسمبر.