فهد الهريفي يتهكم على فيتوريا:" ماله شغله إلا الاحتجاج "

ماجد محمد (صدى):
علق لاعب النصر الأسبق فهد الهريفي، على الهزيمة المذلة للنصر أمام الأهلي، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال " الهريفي ":" الممثل فيتوريا ماله شغله إلا الاحتجاج، أسوء لاعب الخيبري أمام الاتفاق وتكافئه اليوم "، لافتا:" في كرة القدم لازم تعرف وقت مناشدة الكمال، لكن كيف تشيل مدرب حقق الدوري تعبت وأنا أقول ركزوا على الكيف لأنها الأهم، يا كثر أخطائه بس وين اللي يشوف ".
وكان فريق الأهلي عمق جراح النصر بنتيجة "٢_١"، خلال المباراة التي جمعتهما، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبهذه النتيجة يتوقف النصر عند 4 نقاط، ويلعب أمام الباطن الإثنين 21 ديسمبر، ويصل الأهلي إلى 16 نقطة، ويلاقي الفتح الثلاثاء 22 ديسمبر.