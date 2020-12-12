الروقي يطقطق على النصر بعد الخسارة الموجعة:" هبوطه سيكون إضافة قوية "

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي الرياضي فهد الروقي، على الخسارة الموجعة للنصر أمام الأهلي، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال " الروقي ":" في حال هبوط النصر سيكون إضافة قوية للدرجة الأولى ".
وكان فريق الأهلي فاز على نظيره النصر بنتيجة "٢_١"، خلال المباراة التي جمعتهما، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل اللاعب إدريس فتوحي الهدف الأول للأهلي بالدقيقة الـ36 من ركلة حرة مباشرة نفذها بإتقان شديد، كما أحرز نفس اللاعب هدف آخر في الدقيقة 89 بينما أحرز هدف النصر أيمن يحيى بالدقيقة الـ38 بعد تمريرة بينية متقنة من النجم حمدالله.
وبهذه النتيجة يتوقف النصر عند 4 نقاط، ويلعب أمام الباطن الإثنين 21 ديسمبر، ويصل الأهلي إلى 16 نقطة، ويلاقي الفتح الثلاثاء 22 ديسمبر.