شاهد.. محمد العويس يكشف سر الفوز الساحق للأهلي على النصر 

ماجد محمد (صدى):
علق حارس مرمى النادي الأهلي محمد العويس على الفوز الساحق على النصر، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال " العويس " في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" ترتيبنا بالدوري يدخلنا في المنافسة ونسعى للإستمرار و حصد النقاط ".
وأضاف " العويس ":" تغيير التشكيلة يؤثر على التناغم بين اللاعبين، قدمنا مباراة كبيرة ".
وكان فريق الأهلي حطم النصر بنتيجة بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبهذه النتيجة يتوقف النصر عند 4 نقاط، ويلعب أمام الباطن الإثنين 21 ديسمبر، ويصل الأهلي إلى 16 نقطة، ويلاقي الفتح الثلاثاء 22 ديسمبر.